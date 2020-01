La pièce théâtrale «Yennayer notre patrimoine authentique» qui a été jouée samedi à la Maison de jeunes Ghassil-Larbi de Tissemsilt a mis en exergue l’attachement de la société à ses coutumes et traditions et ce dans le cadre des festivités de la célébration du Nouvel An amazigh. Ecrite et mise en scène par Rabah Helli, la pièce relate l’histoire d’une famille résidant à El Medad, dans la wilaya de Tissemsilt, qui invite des familles de différentes régions du pays en vue de leur faire découvrir ses traditions à l’occasion de la célébration de Yennayer. Une invitation qui braque la lumière sur les diverses traditions fêtant le Nouvel An amazigh dans le pays. Cette pièce participera aux Journées nationales du théâtre engagé, prévues du 1er au 4 février prochain à Souk Ahras.