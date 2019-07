Le chef du gouvernement tunisien s’est rendu, dimanche soir, à l’amphithéâtre de Carthage, pour assister au gala présenté par le jeune rappeur algérien Soolking. A son entrée dans l’enceinte, le chef du gouvernement a été accueilli comme la star de la soirée, par les jeunes qui étaient présents en grand nombre. Chahed a apprécié le spectacle et l’a fait savoir, à travers un tweet sur son compte, où il a écrit: «Je chante l’amour au milieu de cette guérilla.» On aura compris qu’il faisait allusion à la polémique suscitée par le refus du président Béji Caïd Essebsi de ratifier la nouvelle loi électorale, accusant Chahed et Ghannouchi de connivence pour barrer la route à des candidats plébiscités par les sondages.