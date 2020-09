Trente-quatre éléphants sont morts depuis fin août dernier à cause d'une bactérie présente dans l'eau, ont annoncé des responsables zimbabwéens. «Au total, 34 carcasses ont été retrouvées, mais il pourrait y avoir d'autres qui n'ont pas encore été localisées», a fait savoir le directeur de l'Autorité des parcs et de la faune au Zimbabwe, Fulton Upenyu Mangwanya. Les éléphants sont morts entre le 24 août et le 23 septembre à proximité du parc de Hwange, la plus importante réserve naturelle du Zimbabwe, située au nord-ouest de ce pays d'Afrique australe. Au Botswana voisin, plus de 300 éléphants ont succombé à la même bactérie depuis le début de l'année, selon les autorités du pays. Les animaux, qui ont été retrouvés près des sources d'eau, avaient encore leurs défenses intactes, ce qui a exclu l'option du braconnage et de l'empoisonnement délibéré.