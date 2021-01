Au moment où le cinéma amazigh algérien stagne, le cinéma d'expression amazighe au Maroc se développe et passe à une étape supérieure: la création des super héros. C'est ainsi qu'a été lancé ce mois, le tournage du film Atoman Wind Rider, un super héros amazigh, dans un univers fantastique contemporain. Les premières prises de tournage ont été effectuées à Tizourgan, dans l'Atlas occidental, dans la province de Chtouka Aït Baha, région de Souss-Massa (Maroc).

Le rôle principal a été attribué au célèbre rappeur franco-amazigh Youssef Akdim dit Lartiste. Ce dernier a sorti son septième album, intitulé Comme avant, dans lequel il collabore avec Lyna Mahyem, Caroliina (avec laquelle il a déjà collaboré sur le titre Mafiosa certifié disque de diamant international peu de temps avant la sortie de l'album), ou encore des artistes de son label Nudeal Records comme Mizi, Sheyrine et Bramo l'Épicier Ce long-métrage amazigh dont le scénario a été écrit par Omar Mrani, sera réalisé par le réalisateur

belgo-marocain Anouar Moôtassim, ex-rappeur, photographe, aujourd'hui réalisateur et produit par Casablanca Pictures et Aïcha Abbouzied. Si le tournage a commencé au Maroc,

l'équipe de réalisation va voyager dans au moins deux autres pays, dont la France et un pays subsaharien comme le précisent les médias marocains.

Selon le réalisateur, «le héros Atoman, qui signifie l'homme du vent en amazigh, puise sa force et son identité dans le patrimoine marocain et amazigh.

Une identité que l'on retrouve dans le film à travers les costumes, le décor, la musique...».

Atoman c'est donc l'histoire de Hakim Imlil, un hacker éthique mondialement recherché après avoir hacké les serveurs d'un laboratoire pharmaceutique américain, français et chinois afin d'aider les malades atteints de la Covid-19 grâce à un générique à faible coût. L'idée est originale, mais surtout sort du cinéma amazigh folklorique.

Le jeune homme se fera par la suite arrêter par Interpol avant d'être livré aux autorités marocaines avec lesquelles il a négocié sa libération en contrepartie de collaborer dans la cellule de lutte contre la cybercriminalité. Lors d'une enquête, il découvre ses véritables origines ainsi que des pouvoirs surhumains dont il a hérités. Il sera ainsi confronté à un danger qui menace la Terre.

Le film amazigh s'inspire des super héros américains à l'image de superman ou Hulk ou Batman. Mais en raison de son identité, le film se rapproche plus du film Black Panther, qui avait largement remporté la sympathie de millions de fans dans le monde en raison de sa défense pour la communauté noire.