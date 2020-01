Les revenus de la télévision payante traditionnelle dans 13 pays arabes ont chuté de 15% entre 2016 et 2019, totalisant l’année dernière 1,05 milliard de dollars, a révélé Digital TV Research.

Ces chif-fres importants concernent certains de la région, notamment dans les pays du Golfe, comme l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et surtout l’Egypte, le plus grand client de l’opérateur égyptien. L’interdiction de l’opérateur beIN Sports d’être présent dans la plupart des pays arabes, affecte négativement l’ensemble du secteur. Digital TV Research, qui a dévoilé ces chiffres, est d’avis que même lorsque l’interdiction sera levée, une interdiction non officielle restera : «Comme beIN souffre, il réduit ses dépenses sur les événements de haut niveau, le rendant ainsi moins attrayant pour les abonnés potentiels», indique le cabinet d’analyses.

Mais les problèmes de la TV payante traditionnelle ne se limitent pas au seul Monde arabe. Les plates-formes OTT constituent également une concurrence considérable pour le secteur traditionnel de la télévision payante dans les deux plus grands marchés de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, notamment la Turquie. Le premier devrait perdre 24% de ses abonnés à la télévision payante traditionnelle, entre 2015 et 2025 ; quant à la Turquie, même si sa base d’abonnés restera stable (passant de 7,17 à 7,87 millions), les revenus chuteront de 16% en 10 ans. BeIN Sports et Fox Networks Group (FNG) annoncent l’ajout de trois nouvelles chaînes de divertissement sur la plate-forme beIN Sports destinées au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord.

Il s’agit des chaînes FOX Crime HD, FOX Rewayat HD et FOX Life HD, qui seront disponibles sur les forfaits Entertainment, Complete et Elite de beIN Sports.

Fox Rewayat diffuse des séries dramatiques sélectionnées dans le monde entier, entièrement doublées en arabe sur une seule chaîne. Première chaîne de FNG en arabe, Fox Rewayat diffuse des séries à succès provenant d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie, ainsi que des séries à succès du Moyen-Orient, le tout sur Hdtv.

Fox Life, l’une des principales destinations de divertissement au monde, présente du contenu créé et organisé pour le public local, avec une sélection des meilleures émissions non scénarisées allant de la cuisine aux voyages, en passant par la rénovation domiciliaire, avec des vedettes mondialement connues, telles que Jamie Oliver.

Fox Crime est la première chaîne de divertissement du Moyen-Orient dédiée au genre crime et enquête. Elle propose une large gamme de contenus allant des séries de fiction à des séries non romanesques, ainsi que des films primés avec une dimension de divertissement audacieuse.

Avec ces ajouts, beIN Sports hébergera au total 15 chaînes de divertissement du groupe Fox, diffusant également, dans l’ensemble 97 chaînes de divertissement et de sport.