Rien ne va plus entre l’Empire du Milieu et le Royaume-Uni. La fermeture, jeudi 4 février, par l’Ofcom, le régulateur britannique des médias, de la licence de la chaîne internationale chinoise Cgtn (China Global Television Network), la première plate-forme d’information chinoise à destination du reste du monde. Elle intervient un an après que le département d’Etat américain a désigné Cgtn et d’autres médias officiels chinois comme des «missions étrangères».

Pour la chaîne chinoise internationale, qui envisagerait de déménager son quartier général européen de Londres à Bruxelles, il n’y a pas pire publicité, sans compter que l’Ofcom devrait, sous peu, annoncer d’autres sanctions au sujet de «confessions forcées» de plusieurs suspects chinois et étrangers en Chine, diffusées par la chaîne et réalisées en collaboration étroite avec la police chinoise.

La réaction de la Chine ne s’est pas fait attendre en s’attaquant à la BBC. Ainsi, la prestigieuse chaîne anglaise, la BBC, s’est retrouvée sous le feu des critiques des autorités chinoises et des réseaux sociaux en Chine, à la suite de la révocation de la licence de la chaîne de télévision Cgtn par l’Autorité britannique de régulation des médias (Ofcom).

En réalité, la Grande-Bretagne et la Chine se querellent, depuis des mois, sur les dossiers de Hong Kong, de Huawei ou du traitement des musulmans ouïgours, dans la région chinoise du Xinjiang.

L’Ofcom avait révoqué la licence de la chaîne de télévision China Global Television Network, après avoir conclu que le Parti communiste chinois au pouvoir, était le vrai responsable de la ligne éditoriale.

Quelques minutes plus tard, le ministère chinois des Affaires étrangères publiait une déclaration, accusant la BBC d’avoir diffusé des fake news dans son reportage sur la Covid-19 et demandant des excuses pour la politisation de la pandémie.

De son côté, la BBC a déclaré que ses reportages étaient justes et impartiaux. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a averti que la Chine se réservait le droit d’apporter une «réponse nécessaire» quant à la décision de l’Ofcom.

Les émissions de la BBC, comme celles de la plupart des grands organes d’information occidentaux, sont bloquées en Chine. Le journal britannique Telegraph a rapporté, jeudi qu’au cours de l’année dernière, la Grande-Bretagne avait expulsé trois espions chinois qui vivaient dans le pays grâce à des visas de journalistes. La chaîne avait reçu un délai pour se conformer aux règles qui interdisent, notamment au détenteur d’une licence, d’être contrôlé par un organe politique. Et pour cause : Cgtn et sa maison mère Cctv, la télévision centrale chinoise, dont elle a repris les chaînes d’information en anglais, dépendent directement du Parti communiste chinois (PCC).