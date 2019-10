Si Netflix, la plateforme de vidéo à la demande, garde le monopole du marché audiovisuel depuis 10 ans, dans deux mois Disney, Apple, Warner et Amazon vont entrer dans le marché de la VOD. Netflix avait réussi à mettre à genoux les chaînes payantes, et à tuer le marché du DVD. Netflix a pris la main de l'essentiel de la production de films et de séries et se retrouve confrontée à la concurrence de groupes qui fourbissent leurs armes pour accéder à ce secteur. Le marché des plates-formes de streaming ne sera donc bientôt plus le monopole quasi mondial de Netflix et d'Amazon. Apple va lancer officiellement Apple TV+ le 1er novembre, Disney Plus arrivera l'année prochaine. Et chacun a de sérieux atouts pour recruter un maximumn d'abonnés. Disney mise beaucoup sur l'univers Marvel et Star Wars en multipliant les productions, notamment avec des chaînes de télévision dédiées qui vont lui permettre de faire la communication de son offre. De son côté, Apple, dont le catalogue est moins étoffé que ses concurrents, recrute à coups de milliards des producteurs, des réalisateurs et des acteurs. L'arrivée de Spielberg et son catalogue chez Apple a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Mais Apple dispose surtout de son magasin d'applications, l'App Store. Et l'Apple store est non seulement une application incontournable, mais c'est aussi l'enseigne de magasins physiques exclusifs et très identifiés dans les capitales du monde entier. La bagarre va être rude, la semaine dernière par exemple l'application officielle du service de streaming d'Amazon a disparu de l'App Store. Elle est restée fonctionnelle et les abonnés d'Amazon Prime Vidéo ont pu continuer à profiter du service, mais l'application ne pouvait plus être installée sur les plates-formes Apple. Apple a expliqué qu'il s'agissait d'un problème technique, mais personne n'est dupe. Or, entre Apple Store et ses iPhones, Apple profitera à plein de ses positions commerciales et de distribution. De son côté, le groupe Disney se prépare à lancer Disney Plus, qui apparaît comme le concurrent le plus sérieux de Netflix. Du coup, Disney a interdit la diffusion de publicité pour Netflix sur son réseau de télévision qui comporte, notamment, les chaInes d'ABC et d'Espn. Sur le seul marché français, et selon une enquête de Médiamétrie, la Svdo - les services de vidéo à la demande - auraient encore augmenté de 3 millions d'utilisateurs en 2019 avec plus de 17,3 millions de Français. Les chaInes de télévision sont incapables de rivaliser avec ce type de consommation vidéo et du coup, Netflix a pris une place incontournable dans la production de films et, surtout de séries TV mais d‘ici à 2020, le paysage audiovisuel va encore changer.