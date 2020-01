Depuis son arrivée sur le satellite Nilesat, la chaîne Berbère Télévision, qui diffuse à partir de Paris et qui est suivie plus particulièrement par les téléspectateurs berbérophones, issus de la diaspora algérienne à l’étranger, notamment en France et au Canada, s’est mise aux programmes en langue arabe. Un changement de cap, qui inquiète les berbéristes et certains médias affiliés à la cause. Ainsi, la chaîne Brtv (Berbère Télévision) n’a pas hésité à diffuser une émission complète en langue arabe. L’émission a été diffusée juste après le Journal télévisé de 20 heures avec l’un des deux invités sur le plateau, le célèbre chanteur kabyle Brahim Tayeb. L’animatrice Amel Mohandi est issue du paysage audiovisuel algérien ; elle avait notamment travaillé à Numédia TV, chaîne de Tahkout. Même si elle maîtrise le parler kabyle, elle s’est imposée avec un dialecte compris de tous. Elle s’est illustrée ces derniers temps, en imposant des sujets en darija pour donner la parole à tous et surtout débattre de la libération des détenus du Hirak, dont certains ne sont pas berbérophones. Cette dernière a voulu, à travers son émission, introduire la darija, qui est l’arabe populaire utilisé à travers le pays. Cette stratégie se veut une ouverture vers un autre public que celui qui était ghettoïsé dans la chaîne L’arrivée de la darija dans les programmes de Brtv s’inscrit aussi dans le but également de donner la parole à tous les Algériens arabophones et berbérophones qui activent en Algérie dans « le Hirak », la révolution du Sourire. D’ailleurs, même ses reportages réalisés par Brtv, sont ouverts à des personnes nonberbérophones, qui s’expriment en toute liberté sur la situation politique du pays. Certains médias proches du MAK regrettent que des personnalités arabophones soient interviewées, ces derniers mois, par Brtv sans que leurs interventions ne soient traduites en kabyle. Ces médias déplorent également le fait que de nombreuses personnalités algériennes, maîtrisant parfaitement le parler kabyle, interviennent aussi en langue française sur cette même chaîne amazighe. Depuis des années, Brtv s’est illustré comme une chaîne exclusivement berbérophone et ses programmes sont diffusés seulement en langue amazighe. La stratégie de la globalisation et la mondialisation s’est imposée à Brtv, qui se veut comme une chaîne qui rassemble tous les Algériens. Un changement de mœurs qui a déjà commencé quand

Beur TV, chaîne considérée comme française communautaire destinée aux citoyens algériens vivant en France, convertie sur Nilesat, comme une chaîne généraliste parlant arabe et parfois donnant la parole à des religieux qui s’expriment en arabe classique. Un changement de cap qui a été largement accueilli par les Algériens.