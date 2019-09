Alors que le cinéma saoudien est quasiment absent, l’Arabie saoudite a donné son accord pour le soutien d’un film dramatique historique anglais avec un financement saoudien «Born a King» sur la naissance de la dynastie des Al Saoud. Le film est même sorti sur les écrans de cinéma du royaume, une première depuis le film «El Rissala» de Mustapha Akkad. Le Vox Cinema de Jeddah était rempli de téléspectateurs de tous âges, désireux de voir l’histoire saoudienne se dérouler sur grand écran. Le film, tourné en 2019, et en partie filmé à Riyadh et à Diriyah, montre Fayçal, adolescent, qui deviendra plus tard roi d’Arabie saoudite. Le jeune héros est envoyé par son père à la tête de négociations à Londres, le destin de sa nation reposant sur lui. Le public du cinéma a observé avec étonnement le film raconter comment le prince Fayçal (interprété par Abdullah Ali) avait négocié avec certaines des personnalités les plus en vue de son époque. Le film, d’une grande qualité artistique, se concentre sur le voyage du prince Fayçal à Londres à l’âge de 14 ans. Le voyage historique était une mission diplomatique du prince Fayçal au nom de son père, le roi Abdulaziz Al Saud, alors émir de Nejd et chef de la Maison des Saoud, afin de garantir la formation d’un nouveau pays, qui deviendra plus tard l’Arabie saoudite. À Londres, le prince Fayçal doit négocier et rencontrer certaines des personnalités les plus importantes de la période: Winston Churchill, Lord Curzon, la princesse Mary (devenue reine Mary), Lawrence d’Arabie et le prince de Galles, qui deviendra plus tard le roi Edward VIII… Le jeune prince lie même une amitié particulière avec la princesse Mary, qui le prend apparemment sous son aile. Impressionné par le personnage du prince Fayçal, les téléspectateurs ont ri et ont même crié de colère, en réaction aux réponses intelligentes du prince à ces Arabes ridicules ou à une scène, lorsque son attaché a été expulsé de leur hôtel. La distribution du film comprenait des centaines de Saoudiens et certaines scènes décrivant la sagesse du prince Fayçal dans ce drama pourtant inspiré de l’histoire Un autre aspect que j’ai apprécié est le retour du prince Fayçal à Nejd et son père, le prince Abdul Aziz, a exprimé à quel point il était fier de son fils. Le film avait tellement touché les Saoudiens que chaque fois que les Britanniques ont méprisé le prince ou ses connaissances, ils ont exprimé leur colère. «Born a King», également interprété par Ed Skrein et Rubén Ochandiano, est maintenant présenté dans les cinémas du royaume.