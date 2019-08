Décidément, rien ne va plus dans le paysage politique et médiatique en Tunisie, l’Autorité de régulation des médias et l’instance chargée des élections ont interdit à Nessma TV, Zitouna TV et à la radio Quran de couvrir l’élection présidentielle du 15 septembre prochain. Les deux institutions ont même interdit aux candidats de faire campagne sur ces chaînes. «Il n’est pas permis aux candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre de mener leurs campagnes électorales sur ces chaînes qui ne disposent pas de licence et émettent illégalement», a affirmé Nouri Lajmi, qui dirige la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica). Cette mesure sera particulièrement contraignante pour Nabil Karoui, propriétaire de Nessma TV et candidat à l’élection présidentielle. De plus, Nabil Karoui, qui figure comme l’un des favoris selon les sondages, a été arrêté vendredi 23 août dans le cadre d’une affaire d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. L’arrestation a eu lieu à un péage autoroutier à une soixantaine de kilomètres de Tunis, alors que Nabil Karoui retournait d’une visite à Béja (Nord-Ouest) où il avait supervisé l’ouverture d’un bureau local de son parti Qalb Tounes «Cœur de la Tunisie». Une trentaine de policiers l’ont interpellé pour le conduire à la prison de Mornaguia proche de la capitale, en vertu d’un mandat de dépôt émis par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis. Un peu plus tard dans la soirée, le parti a publié un communiqué dénonçant «l’enlèvement» de Karoui, assimilé à une «pratique fasciste» et appelant la population à «s’unir pour arrêter cette bande dirigeante qui a dépassé toutes les limites en abandonnant les coutumes, les lois démocratiques et les principes des droits de l’homme ». Il s’agit de l’une des principales chaînes de télévision tunisienne. Elle n’a plus l’autorisation, depuis octobre 2018, de diffuser dans le pays parce que les autorités lui reprochent de ne pas dévoiler l’identité de ses actionnaires. Toujours selon les autorités, Zitouna TV et la radio Quran font preuve d’opacité sur leurs financements, ce qui justifie l’interdiction. Mais surtout cette décision vise à barrer la route aux islamistes d’Ennahda, le parti islamiste principal en Tunisie, et vise en revanche à placer en bonne position l’actuel Premier ministre tunisien Youcef Chahed comme candidat potentiel à l’élection présidentielle du 15 septembre 2019. Chahed a toujours considéré les islamistes d’Ennahda et le libéral Nabil Karoui comme des concurrents potentiels dans cette course au pouvoir en Tunisie.