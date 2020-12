Impatients de musarder à l'Opéra du Caire pour tâter le pouls de l'ambiance du Festival international du Caire, on arrivait des heures avant les projections. Les deux films égyptiens qui étaient en compétition attirent notre attention, mais après une longue attente, aucun espoir d'accéder aux salles. Des voix se lèvent pour protester, critiquer l'organisation ou se plaindre aux voisins de la file. Je me rabats sur un film hybride, mêlant fiction et documentaire pour retracer une période de grossesse qui met à l'épreuve l'amour d'un couple de comédiens. Retrouvant mon petit Paris des balcons à l'image, je sors réjouie de la projection d'Olmo and The Seagull, de la Brésilienne Petra Costa et la Danoise Lea Glob.

Le vacillement de la vie d'artiste, toujours secoué par des expériences astreignantes du quotidien, qu'il doit affronter avec impassibilité pour répondre à l'exigence de son rôle, me renvoie vers les histoires de vie pleines d'intrigues de toutes ces divas arabes qui ont marqué l‘âge d'or du cinéma égyptien.

La succession d'amours déchus de la «danseuse nationale d'Egypte», Samia Gamal, le décès énigmatique de la reine de la mélancolie théâtrale Asmahan ou encore plus tard, le suicide non élucidé de la charmante Soad Hosni sont tous des évènements qui rajoutent au mystère de ces fabuleuses icônes. Véritable «Cendrillon» arabe, la vie trépidante et les nombreux rôles absorbants de Soad Hosni, l'ont entraîné dans un tourbillon vicieux.

Elle qui a dédié sa vie au 7ème art a fini par sombrer dans une dépression chronique. Ainsi, Les trois disparitions de Soad Hosni, un film de Rania Stephan, peint en images et en sons le tumulte de la vie de cette vedette qui a pu représenter une image de la modernité sous la période nassériste. Rendant hommage à la carrière d'une actrice qui compte plus de 100 films à son actif, Rania revient sur les lésions oblitérantes de la vie de la femme et la carrière de l'artiste Soad.

Un travail expérimental en hommage à celle qui a longtemps dorloté l'écran des pays arabes et une réflexion qui se dévoile en filigrane sur le support vidéo: Cette année, à la 37ème édition du Festival du Caire, c'est le portrait de feu Faten Hamama qui orne l'affiche du festival. D'ailleurs, une partie de la programmation honore la mémoire de trois grandes vedettes du cinéma égyptien disparues en 2015. Outre la délicieuse Faten, son ex-mari, l'acteur international Omar Sharif et l'inégalable Nour Charif ont aussi rejoint, cette année, le panthéon illustre des grands marqueurs du 7ème art égyptien.

Des figures qui s'éteignent tour à tour et qui interrogent le devenir du cinéma en Egypte. En observant à la loupe la suite du programme, on remarque deux films égyptiens en compétition officielle du festival. The Grand Night, de Sameh Abdel Aziz et Born to Man, de Kareem El Sobki sont deux productions de la fameuse maison El Sobky. Leader du marché de la production cinématographique égyptienne, cette entreprise familiale est hautement polémique.