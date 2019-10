La chaîne Cnews, appartenant au groupe Canal + est en train de devenir une chaîne de racistes. Invité de Cnews dans l’émission L’Heure des Pros, jeudi 24 octobre, un Algérien, fondateur des Musulmans progressistes et laïques a été empêché de dire la vérité sur le racisme contre les musulmans en France. Il a été bloqué par Pascal Praud, le présentateur de l’émission. Hors de lui, Nasser Ramdane Ferradj, dit au journaliste : «Votre chaîne fait le commerce de la haine», avant d’ajouter : « Quand Éric Zemmour ne travaillera plus ici, j’espère que vous me réinviterez.» À l’origine, le fondateur du collectif des musulmans progressistes et laïques devait débattre, sur le plateau de l’émission, avec une des musulmanes signataires d’une tri-bune contre le voile islamique. Mais cette dernière avait finalement dû renoncer, victime de manœu-vres d’intimidation. En effet, quelques jours après les premiers pas d’Eric Zemmour sur la chaîne d’info, une douzaine de personnalités dénoncent dans une tribune la place accordée au polémiste condamné pour incitation à la haine raciale. Elles annoncent aussi qu’elles vont désormais boycotter Cnews. C’est le cas notamment de Caroline de Haas (membre de #NousToutes), Maxime Combes (porte-parole d’Attac), Laurence De Cock (historienne) ou encore Guillaume Mélanie (Urgence Homophobie) dans cette tribune publiée par Mediapart le mois d’octobre dernier.

Même Valérie Trierweiler, l’ex-compagne de François Hollande, avait elle aussi indiqué qu’elle allait boycotter Cnews, une décision annoncée sur le plateau même de la chaîne d’info, face à Laurence Ferrari : «C’est la dernière fois que je viens dans votre chaîne puisqu’elle accueille Eric Zemmour […] La limite de la liberté, elle se situe là où commence la loi », a déclaré Valérie Trierweiler.

Eric Zemmour a fait ses débuts sur Cnews le lundi 14 octobre à 19 heures, dans Face à l’info, une émission de débats d’une heure dont il est la vedette – une décision qui a suscité une crise au sein même de la chaîne info du groupe Canal+, appartenant à Vincent Bolloré. Le 28 septembre, invité par l’ex-députée d’extrême droite Marion Maréchal, Eric Zemmour avait prononcé un discours dans lequel il dénonçait une «guerre d’extermination de l’homme blanc hétérosexuel» et appelait à «se battre» contre des musulmans assimilés à des «colonisateurs». Ce discours « est, à demi-mot, un appel à la guerre civile», selon l’historien Gérard Noiriel. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «injures publiques» et «provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence».