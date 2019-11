A l’approche de l’élection présidentielle, les chaînes de télévision s’imposent sur le champ audiovisuel. Pour le moment, seules les chaînes El Bilad TV et Ennahar TV accueillent les candidats pour l’élection présidentielle. Contre toute attente, c’est la télévision d’obédience islamiste, El Bilad TV, qui a réussi à investir le champ audiovisuel politique ces derniers temps. Ceci au moment où la chaîne Echourouk TV a accusé un recul dans l’audience, suite au décès de son propriétaire Ali Fodil. De son côté, la chaîne Dzaïr TV fait profil bas en raison des problèmes financiers qu’elle vit, suite à la chute de son propriétaire, Ali Haddad. Même situation vécue par la chaîne de télévision

Numidia TV après l’emprisonnement de son propriétaire, Mahieddine Tahkout. En revanche, la chaîne El Djazaïria One fait le minimum syndical avec les candidats à l’élection présidentielle. Seule la chaîne Ennahar a gardé son rythme de croisière malgré le départ de plusieurs cadres de la chaîne, à l’image de Ahmed Hafsi. Ceci alors que l’Entv attend le début de la campagne électorale pour entamer des émissions politiques et surtout inviter les candidats à la présidentielle.

D’ailleurs, la télévision publique s’apprête à enregistrer la première émission de débats entre candidats lors de l’élection présidentielle algérienne. Une version copier-coller du débat télévisé organisé récemment lors de la présidentielle tunisienne et qui est copié à son tour sur les Américains.

Par le passé, l’Entv a accueilli les candidats séparément avec des journalistes de différents organes de presse. La donne a changé et la télévision publique sera associée à la campagne électorale qui débutera le 17 novembre, et diffusera une émission avec cinq candidats ensemble, mais aussi des émissions politiques où seront invités les cinq directeurs de campagne des candidats dans une émission parallèle au studio, au 21, boulevard des Martyrs.

Les candidats bénéficieront, par ailleurs, d’une couverture permanente de leurs activités durant toute la campagne chaque soir, dans le JT de 20h avec pour chacun la même durée de passage. L’Arav surveillera de près le traitement des autres chaînes afin de veiller au partage des minutes entre candidats. Reste à connaitre le rôle de l’Arav dans cette organisation audiovisuelle. Est-ce qu’elle surveillera le passage des candidats sur toutes les chaînes ou bien elle se contentera juste des passages sur l’Entv.

Cette année, la campane électorale sera fortement concurrencée par les réseaux sociaux et surtout les journaux électroniques, qui diffuseront des informations sur les candidats sans aucun contrôle médiatique et politique.