Le 16 novembre, Amr Waked a écrit en arabe : «Restez à l’écoute pour mon apparition dans le film Wonder Woman 1984 (Part Two), réalisé par Patty Jenkins et dont la sortie est prévue pour juin 2020. Si Dieu le veut, vous apprécierez le film.» Cette déclaration risque de créer des tensions entre le comédien et certaines stars arabes et, notamment égyptiennes.

Le tweet a ouvert les portes à un torrent d’insultes concernant la nature de son implication. Les spéculations abondent quant à son rôle exact dans le film, d’autant plus qu’il n’apparaît pas actuellement dans la liste des acteurs sur la page Imdb du film. S’agirait-il d’une apparition à l’écran ou une position dans les coulisses? Verra-t-on un méchant secret, un héros-surprise ou un sourire très loin derrière?

Le Liban a interdit la projection du premier film Wonder Woman dans lequel l’actrice israélienne Gal Gadot avait joué après que des activistes du pays eurent fait campagne contre sa libération.

La controverse a entouré l’actrice israélienne qui avait auparavant servi dans les forces de défense israéliennes avant de poursuivre une carrière d’actrice. Le film Wonder Woman a été également interdit en Algérie et même les autres séries du film.

Waked est surtout connu du public international et à Hollywood pour son rôle dans le film Syriana de 2005, pour lequel il a remporté en 2006 un «Prix spécial pour les Arabes dans le cinéma international» au Festival international du film du Caire. Syriana est un thriller américain réalisé par Stephen Gaghan et se concentre précisément sur l’influence de l’industrie pétrolière, à travers les destins croisés d’un agent de la CIA (George Clooney), d’un expert en ressources énergétiques (Matt Damon), d’un mandataire (Jeffrey Wright), et d’un jeune ouvrier pakistanais sans emploi (Mazhar Munir) dans un Emirat du golfe persique.

Il a rejoint les vedettes hollywoodiennes Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet et Gwyneth Paltrow dans le film Contagion de 2011 et a joué dans le film britannique La pêche au saumon au Yémen avec Emily Blunt, Ewan McGregor et Kristin Scott Thomas. Il a été également covedette dans Lucy aux côtés de Morgan Freeman et Scarlett Johansson.

L’acteur égyptien est depuis quelques années en désaccord avec son pays puisqu’il ne travaille plus en Egypte et multiplie ses apparitions dans les films occidentaux. On l’a vu, notamment dans le film Lucy produit par Luc Besson. Mais aussi dans des films produits par le producteur français. Amr Waked est un excellent anglophone et francophone, ce qui fait de lui l’acteur égyptien le plus présent dans les films occidentaux.

