Si la Syrie, l’Egypte et la Tunisie sont officiellement aux Oscars, l’Algérie a peut-être le droit de discuter également sa place à travers le court-métrage français « Nefta Football Club » réalisé par le Français Yves Piat. Dans la course aux Oscars du meilleur court-métrage, celui précité, très emblématique, a remporté des Prix dans plusieurs festivals. En environ 17 minutes, Piat nous raconte une histoire pleine d’esprit sur la façon dont une cargaison de stupéfiants trouve son chemin - non pas sur le marché, mais sur un terrain de football.Situé à la frontière sud entre la Tunisie et l’Algérie, deux jeunes frères font une pause sur une route déserte. L’un des garçons s’éloigne et tombe sur un âne avec des écouteurs. à distance, deux hommes attendent l’arrivée de l’âne. L’âne transporte des stupéfiants et les garçons ont donc une occasion. L’intrigue se déroule bien et continue de surprendre. Vous vous attendiez à un drame sombre et sinistre, mais à la place Piat nous donne de la légèreté, examinant l’énormité du mal à travers deux jeunes garçons - l’un qui sait qu’il peut gagner de l’argent avec les drogues et l’autre qui n’a aucune idée de ce que la poudre est tout au sujet. Il suppose qu’il s’agit de poudre de craie et en fait bon usage - au grand dam de son frère aîné.L’histoire a été développée depuis l’enfance de Piat. Traînant avec ses amis, le réalisateur est tombé sur un réchaud de camping avec une énorme quantité de poudre blanche dans de petits sacs en plastique. Lui et ses amis savaient de quoi il s’agissait et à quel point cela pouvait être mortel. Ils ont donc jeté la drogue dans une rivière. Ils ont été tentés d’en faire de l’argent, mais se sont abstenus. Le film fait référence à des situations réelles. Les passeurs utilisent des ânes équipés d’écouteurs pour les guider vers leur destination. Piat tisse de tels détails dans son récit. Le casting est superbe et les personnages bien écrits. Les enfants, joués par Eltayef Dhaoui et le jeune Mohamed Ali Ayari, donnent une performance convaincante. Mais là où l’Algérie est citée c’est que deux comédiens tiennent un rôle important dans le film, Lyes Salem et Hichem Mesbah sont les deux trafiquants de drogue qui voulaient faire traverser la frontière entre l’Algérie et la Tunisie. A côté de cela, le grand joueur de Man City Mahrez s’invite dans la discussion et fait de ce film presque un court métrage algérien en course aux Oscars.