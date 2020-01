Après les Turcs, les Emiratis et les Saoudiens, c’est au tour des Américains de s’intéresser au sujet historique de l’Empire ottoman. Ainsi, Netflix se prépare à lancer un nouveau docudrame turc, en anglais, produit par Karga Seven Pictures des studios Red Arrow. Rise of Empires : Ottoman (fka Ottoman Rising) devrait être diffusé dans 190 pays du monde à partir du 24 janvier et est produit en association avec STXtelevision, qui était auparavant partenaire de Nat Geo pour son drame Valley Of The Boom. La production de six heures a été tournée à plusieurs endroits en Turquie et raconte l’histoire du

XVe siècle de Mehmed II, connu sous le nom de Mehmed le Conquérant. L’émission raconte sa légendaire ascension d’être un enfant de 13 ans, sultan, et renversé Constantinople, puis devenir le souverain de l’Empire ottoman. La série est produite par Sarah Wetherbee, Kelly McPherson et Emre Sahin de Karga Seven Pictures et Jada Miranda de STXtv. La série est écrite par Liz Lake, Kelly McPherson et Emre Sahin, et dirigée par Emre Sahin, avec Charles Dance (The Crown) racontant la version anglophone. C’est la star de Game of Thrones, Charles Dance, qui sera le narrateur de ce documentaire dramatique Netflix, Rise of Empires : Ottoman. La série en six parties sera lancée sur le service de streaming le 24 janvier. Anciennement connue sous le nom d’Ottoman Rising, la série est produite par STXtelevision, qui était derrière Nat Geo’s Valley of the Boom, et Karga Seven Pictures de Red Arrow Studios. Le casting comprend Tommaso Basili (l’empereur Constantin XI), Cem Yi·ði·t Üzümoðlu (Sultan Mehmed II), Tuba Büyüküstün (Mara Hatun), Biÿrkan Sokullu (Giovanni Giustiniani Longo), Seliÿm Bayraktar (Çandarli Halil Paºa). La série présente également des historiens, dont Roger Crowley et Jason Goodwin. Sarah Wetherbee, associée fondatrice de Karga Seven Pictures, a déclaré : «L’ère ottomane est une période fascinante de l’histoire, et dès le début, nous savions que nous voulions utiliser une combinaison de narration documentaire forte et de script épique pour raconter cette histoire. Avec Karga ayant une base de production si bien établie à Istanbul, le tournage en Turquie nous a permis de produire la somptueuse série haut de gamme que nous voulions faire, et ce fut formidable de travailler en partenariat avec STX et Netflix pour donner vie au spectacle. «Le vice-président exécutif de STXtv et chef de la télévision scénarisée, Jada Miranda, a ajouté: «Chez STX, nous sommes les plus attirés par les histoires qui comblent les divisions du monde, et cette histoire du passé donne une perspective passionnante sur une collision de cultures que nous voyons toujours aujourd’hui. Nous sommes ravis d’avoir établi un partenariat avec Karga Seven et Netflix pour donner vie à cette histoire cinématographique au public du monde entier.» «Après les romains et les péplums, l’Empire ottoman devient la meilleure thématique pour l’audiovisuel mondial. En bien ou en mal, l’Empire ottoman par sa force et son histoire s’impose comme un sujet incontournable.

