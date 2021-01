Après la diffusion, réussie, en HD, du match de l'Equipe nationale, la direction de l'Entv veut passer à la vitesse supérieure, en choisissant de diffuser en ultra HD. Avec la concurrence des chaînes privées, beaucoup plus agressives, l'Entreprise nationale de télévision (Entv) a lancé un avis d'appel d'offres pour acquérir du matériel nécessaire afin de diffuser en haute définition (HD) et en ultra HD.

Le télédiffuseur public recherche une entreprise, nationale ou étrangère, spécialisée, qui installera le matériel acquis dans ses différentes régies audiovisuelles. Les autorités algériennes veulent donner les moyens aux chaînes publiques, en améliorant leurs programmes et la qualité de leurs services. Le passage à la diffusion en haute définition est l'un des principaux changements prévus par l'Entv qui a lancé un processus d'amélioration des services de la télévision publique algérienne. Un casting avait été organisé, à partir du 9 juin 2020, pour trouver de nouveaux animateurs d'émissions pour le radiodiffuseur public. Il faut rappeler que, pendant longtemps, le paysage audiovisuel local a été dominé par les chaînes privées.

La TNT (télévision numérique terrestre), couvre actuellement 77% du territoire algérien qui compte une superficie totale de plus de 2 millions de km2.

La TDA a entamé la généralisation du système de la télévision numérique terrestre (TNT), à travers 19 wilayas du pays, ce qui permet la réception en numérique et en un seul bouquet, des six chaînes de la Télévision nationale publique, en marge de la cessation du système analogique de télédiffusion qui est passé, depuis, au système numérique dans la région de Béchar, au sud-ouest du pays. La TNT permet, en plus des qualités d'image et de son, une grande économie en énergie, grâce à l'équipement de 165 stations à travers le pays en ce système, aux lieu et place des anciennes 600 stations de télédiffusion analogiques. La mise en service de ce système numérique de télédiffusion, à Béchar, entre dans le cadre de la seconde phase de l'opération d'arrêt de la diffusion télévisuelle en système analogique, entamée le 17 novembre en cours, pour 19 wilayas afin de s'achever le 24 décembre prochain, dans la wilaya de Bouira.

La première phase a été entamée le 17 juin dernier, en vertu du rendez-vous fixé avec l'Union internationale des télécommunications (UIT) et avait touché cinq wilayas.

La troisième et dernière phase du passage de l'analogique au numérique terrestre sera programmée durant le premier trimestre de 2021 et verra le passage total au système de la télévision numérique terrestre (TNT) entamé en 2010, selon la responsable du département de la communication de TDA.