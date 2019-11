Les amateurs de la balle ronde seront ravis puisque la compétition de l’Uefa, qui aura lieu du 12 juin au 12 juillet de l’année prochaine, dans 12 villes européennes : Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg, sera diffusée sur les deux groupes audiovisuels français TF1 et M6 qui se partageront, en exclusivité et en clair, les 23 meilleures affiches de la compétition, notamment : 12 matchs de poules, dont le match d’ouverture et les matchs de l’équipe de France, cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales et bien sûr la finale. Par ailleurs, la FIFA a lancé un appel d’offres pour les droits médias centralisés de tous les matchs du deuxième tour ainsi que des barrages (troisième tour) des qualifications qui permettront de déterminer les cinq équipes qui représenteront l’Afrique lors de la Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022. À la suite d’un accord trouvé avec les 54 associations membres de la Confédération africaine de football (CAF), en août dernier, ces droits médias – qui couvriront les retransmissions télévisuelles, Internet, mobiles et radio – seront proposés par la Fifa, dans le cadre d’un modèle de vente centralisé. Les médias sélectionnés auront ainsi l’opportunité de devenir le partenaire privilégié des qualifications de la zone Afrique et pourront profiter de plusieurs nouveaux éléments qui amélioreront sensiblement l’intérêt des matchs concernés, pour le public comme pour les diffuseurs. La Fifa souhaite retransmettre plus de matchs que jamais auparavant à l’échelle internationale, en mettant pour cela l’accent sur la qualité de la production, avec des commentaires en français et en anglais, une identité de marque unique, ainsi que des visuels exhaustifs pour les signaux centralisés. Ce modèle centralisé permet d’améliorer la distribution et la couverture de tous les matchs sur les plates-formes gratuites, payantes et numériques, mais aussi de proposer une meilleure expérience aux téléspectateurs, grâce à une production standard renforcée. Les revenus générés par ces droits médias seront directement réinvestis dans le football africain.L’appel d’offres permettra à la Fifa de sélectionner les sociétés de médias les mieux placées pour assumer les opérations de retransmission et atteindre l’objectif visant à toucher le plus vaste public possible, en lui proposant notamment les meilleures images.La procédure est ouverte depuis le 18 novembre 2019 à 12h00 GMT, après quoi une période de questions-réponses courra jusqu’au vendredi 13 décembre 2019 à 16h00 GMT. La date limite de soumission des offres est, quant à elle, fixée au lundi 16 décembre 2019 à 14h00 GMT.Enfin, selon Tiago Craveiro qui participait au Soccerex, un événement qui a réuni des anciens joueurs comme Christian Karembeu ou des ex-entraîneurs comme Gérard Houiller, les opérateurs de télévision vont cesser d’acheter les matchs de football ; un rôle qui devrait revenir aux plates-formes de streaming du type Netflix ou similaire, qui les commercialiseront ensuite aux clients, comme c’est déjà le cas pour la fiction. Ce responsable est également contre la diffusion de l’ensemble des matchs de football de la première division portugaise en système payant, considérant qu’au moins un match par journée de Liga devrait être diffusé en clair.

