Pour faire le point sur les musulmans de France, la chaîne franco-allemande, toujours à distance de ce qui se fait sur les autres chaînes françaises, a proposé cette semaine le documentaire en prime time «Nous, Français et musulmans» pour justement lever le voile sur l’amalgame entre l’islam et terrorisme. Arte a donc proposé un vaste panorama sur la deuxième religion de France, en donnant des chiffres de sondages effectués par des instituts sérieux et crédibles. Pour faire la lumière sur les amalgames et non-dits autour de l’islam de France, le réalisateur Romain Icard a donné un aperçu sur toute la diversité des rapports que les Français de confession musulmane entretiennent avec leur religion. «Il n’existe pas de communauté musulmane française, il n’y a que des communautés de Français musulmans», analyse-t-il. Bien sûr, il y a les Maghrébins majoritaires, les Africains, puis les Turcs et les autres communautés musulmanes comme les Libanais et les Egyptiens. Élaboré sur la base d’un sondage de l’institut Ipsos, ce documentaire offre une carte détaillée. Avec des chiffres éloquents et intéressants. Ainsi, on apprend que 38,5% des musulmans de France se disent croyants mais non pratiquants, que 6% se déclarent même, paradoxalement, athées. Et que, parmi les 55,5% de pratiquants, seuls 26% ont une pratique rigoriste. Autrement dit, l’immense majorité des Français musulmans n’a rien à voir, de près ou de loin, avec les tendances salafistes et wahabistes sur lesquelles l’opinion publique et les médias français tendent à se focaliser. «Nous sommes en réalité très, très nombreux aujourd’hui à n’avoir aucun problème avec notre religion. La religion telle que je la vis n’est ni dogmatique ni violente ni agressive ni incompatible avec la société française dans laquelle j’ai les deux pieds», affirme le philosophe français d’origine marocaine Abdennour Bidar, l’un des intervenants du documentaire, tandis que d’autres intervenants abondent dans cette approche centrée sur une certaine spiritualité. C’est le cas, par exemple, de l’avocate franco-algérienne Hayette Hamidi, qui trouve dans l’islam de quoi se ressourcer face au consumérisme ambiant. Le doc « Nous, Français musulmans » ne tombe pas dans un quelconque angélisme. L’intégrisme islamiste, tout minoritaire qu’il est, existe bel et bien en France, précise l’auteur. Et les musulmans en sont les premières cibles. Ainsi, 47 % affirment subir des pressions de la part d’autres musulmans, qui cherchent à leur imposer leur mode de vie. En définitive, voici donc un documentaire objectif et équilibré, sur un sujet sensible, trop souvent dénaturé par des postures idéologiques sur les autres chaînes françaises, notamment proches de la droite comme Bfmtv, M6 ou TF1