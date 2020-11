La bataille entre la nouvelle chaîne privée de Samir Boudjadja, Lyna TV et la chaîne généraliste Echourouk a déjà commencé. Jeudi, la chaîne du défunt Ali Fodil, Echourouk TV, a lancé son nouveau programme de talk-show «Raïna Raï» animé par Kada Benamar, qui avait été écarté de l'écran depuis le mois de mai dernier, suite à un incident politique.

Le retour de Kada Benamar ne s'est pas fait en douceur puisqu'il a créé la polémique avec Lotfi Attar, le guitariste mythique du groupe de Sidi Bel Abbès, qui accuse Echourouk d'avoir utilisé le nom du groupe comme nom de l'émission Raïna Raï.

Sur le plan juridique, Raïna Raï, est une expression qui est largement utilisée à l'Ouest. Reste que l'utilisation de l'expression est plus connue à travers la musique qu'au plan social.

De ce fait, on laisse l'Onda statuer. Mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu de cette émission qui, selon beaucoup d'experts, est une copie non négligeable de l'émission Mazal el Hal, présentée par Younes Saber Chérif et qui avait été lancée en 2017 sur El Dajzaïria One, puis poursuivie sur Echourouk + en 2018 et 2019 avant d'être annoncée prochainement sur Lyna TV, la nouvelle chaîne privée lancée par un

ex-d'Echourouk, Samir Boudjadja.

Le concept est simple et utilisé par plusieurs chaînes de télévision à travers le monde. C'est une version algérienne de l'émission de débat contradictoire On n'est pas couché de Laurent Ruquier, sur France 2.

Ainsi, un plateau reçoit trois invités qui sont confrontés aux critiques de trois chroniqueurs permanents. L'animateur se positionne parfois comme l'arbitre et parfois même comme le juge. Le concept est adopté aussi par la chaîne tunisienne Attassia sous le titre Hadhi Ikhtiyarek (C'est ton choix).

En programmant le même concept sur Echourouk TV et le même jour prévu pour la diffusion, jeudi soir, la chaîne, qui est dirigée par la fille d'Ali Fodil, Salsabil, adresse un sérieux message à Samir Boudjadja qui a effectué une grande saignée dans les effectifs d'Echourouk TV et Echourouk News, en prenant dans ses bagages, les animateurs les plus efficaces du groupe Echourouk pour lancer sa télévision, Lyna TV, à l'image de Leila Bouzidi, Mohamed Farès, Roshdi Redouane ou encore Nesrine Maktounif. La bataille entre les deux chaînes va encore s'accentuer, afin d'avoir la position de la chaîne la plus regardée en Algérie et qui est actuellement détenue par Echourouk TV.

Une place qui va obliger les annonceurs à se ruer sur la chaîne et alimenter son compte en recettes publicitaires.

Pour le moment, la chaîne publique, qui s'est armée sur les réseaux sociaux et sur la qualité de diffusion, n'a pas encore dit son dernier mot, surtout qu'elle est sur le point d'obtenir la 3e saison de Achour El Acher.