Les représentants du gouvernement chinois viennent de lancer la partie locale du projet visant à offrir la télévision par satellite à 10 000 villages africains. La première partie a commencé en Côte d’Ivoire où l’initiative verra 500 villages recevoir les infrastructures nécessaires pour recevoir le bouquet de chaînes en clair prévu par le projet. C’est dans le cadre de celui-ci, que les techniciens de StarTimes, partenaire technique de la Chine pour le projet, installeront des paraboles et offriront des décodeurs à 20 foyers dans chacun des villages. Pour la maintenance des équipements, l’opérateur de télévision payante a formé de jeunes Ivoiriens qui s’occuperont de la réparation de tous les équipements , en cas de panne. Lancée en 2015 et ciblant 25 pays du continent africain, l’initiative chinoise a déjà permis à de nombreux villages du continent, au Bénin, au Sénégal et au Nigeria, par exemple, d’accéder à la télévision par satellite. Qui dit démo satellitaire dit feuilleton et de la Tanzanie au Ghana, ils sont plusieurs millions de téléspectateurs à avoir suivi A beautiful daughter-in-law era’, feuilleton chinois présentant une Chine moderne, riche et urbaine. L’engouement est tel en Afrique que la série est traduite en swahili, une vitrine idéale pour le groupe StarTimes, installé sur le continent depuis quelques années, comme le rapporte CNN. C’est un ancien dirigeant de la télévision publique chinoise qui tente d’imposer en vain ses équipements de télécommunication depuis presque 20 ans sur un marché chinois déjà saturé. La numérisation du continent africain, avec de fortes disparités, est une aubaine pour lui. Sur ce marché, le magnat des médias a un argument : le prix de son bouquet numérique, un abonnement à 4 dollars, quand les opérateurs déjà présents demandent jusqu’à 70 dollars. Le Rwanda est le premier à se convertir à StarTimes en 2007. Dans ce bouquet, 30 chaînes, parmi lesquelles des chaînes locales, Al Jazeera et quatre chaînes chinoises publiques. Succès immédiat et effet domino en Afrique. Le Nigeria, la Tanzanie, l’Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et bientôt une trentaine de pays rejoignent le réseau en l’espace de 10 ans. «L’agenda de StarTimes intègre une stratégie pour prendre le contrôle de l’espace de diffusion dans des pays africains stratégiques comme le Ghana, précise le communiqué, la Ghana Independent Broadcasters Association (Giba). Selon l’organisme, StarTimes a bénéficié d’un avantage concurrentiel dans le cadre d’accès à la TV satellite pour 10.000 villages africains dans lequel 300 villages ghanéens étaient impliqués. En Zambie, StarTimes met en place une coentreprise avec le groupe de télévision publique Znbc, le deal permettant au groupe de StarTimes d’être actionnaire à 60 % de la télévision publique zambienne, pendant 25 ans. Pour la première fois, StarTimes a obtenu un pouvoir décisionnaire sur une chaîne publique étrangère.