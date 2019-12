L'année 2019 a été une excellente année pour les films d'Afrique et du Moyen-Orient, avec une présence plus importante dans les festivals de la liste A.

La «nouvelle vague» du cinéma arabe et africain comprend un petit groupe de films qui explorent les liens avec le cinéma de genre - y compris la fantaisie, la science-fiction et l'horreur - qui est lié à une tendance plus large de la littérature et des arts contemporains dans le Monde arabe qui explore les dystopies et les paramètres fantastiques.

Lamia Chraibi, l'un des principaux producteurs de films audacieux de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, développe une série de genre panarabe, «Meskoun», avec le cinéaste marocain Hicham Lasri («Jahilya») en tant que scénariste, en coproduction avec le film de Mohamed Hefzy. Clinic (Egypte), Abbout Productions de Georges Schoucair (Liban) et Cinetelefilms de Habib Attia (Tunisie). Chraibi a récemment produit «Achoura» de Talal Selhami, le premier film fantastique du Maroc, pour lequel Orange Studios gère les ventes internationales. La photo a remporté le Prix spécial du jury au Festival du film fantastique de Sitges 2019.

Jusqu'à présent, Chraibi s'est spécialisée dans les films de réalisme social avec une voix politique forte, mais elle pense que les codes de genre peuvent également être utilisés dans des histoires se déroulant dans le Monde arabe, car il possède un riche tissu d'histoires et de croyances qui peuvent être explorées. Elle souligne néanmoins le danger de produire un faux «orientalisme» qui n'est pas ancré dans les traditions locales.

Le coproducteur de «Meskoun», le Libanais Shoucair développe son premier long métrage sur le thème du genre. Cela fait suite à sa fondation du Maskoon Fantastic Film Festival à Beyrouth, qui se positionne comme le seul festival de la région consacré exclusivement au film de genre moderne, dédié à la projection de films d'horreur, de thriller, de science-fiction, de fantasy et d'action autour du monde. Maskoon est membre de la Fédération internationale des festivals de Méliès (MIFF). Dans sa deuxième édition, Maskoon a signé un partenariat formel avec le Festival du film fantastique de Sitges, et le meilleur court métrage de Maskoon est présenté à Sitges.

Inspiré par cette expérience, Shoucair développe actuellement son premier film de genre «Under Construction», réalisé par Nadim Tabet, écrit par Tabet et Antoine Waked. En 2017, Schoucair a produit le premier long métrage de Tabet, «Un de ces jours», sur la jeunesse libanaise.