Alors qu’il vient de faire sortir un film sur la guerre d’Algérie «Qu’un sang impur...» Un film de guerre âpre, « frontal » Abdel Raouf Dafri (auteur notamment des scénarios des films Un prophète, Mesrine, a écrit le texte d’un film qui risque de faire du bruit. Une mini-série «Alger confidentiel» réalisé par Frédéric Jardin (Braquo, Engrenages), qui apparaît comme un thriller politique sur l’Algérie d’aujourd’hui, peu avant la chute du régime Bouteflika en 2019. Adapté du roman «Paix à leurs armes» d’Olivier Bottini et déclinée en quatre épisodes, « Alger Confidentiel » est l’histoire d’un inspecteur de police attaché à l’ambassade d’Allemagne à Alger, qui vit une histoire d’amour interdite avec une juge d’instruction algérienne. Alors qu’ils tentent de cacher cette relation à leurs hiérarchies respectives, le kidnapping d’un vendeur d’armes les place dans un conflit d’intérêts qui mettra leur loyauté et leur amour à rude épreuve, sur fond de corruption et de lutte pour la démocratisation contre un régime à bout de souffle. Même si le film parle ouvertement de l’Algérie et du pouvoir de Bouteflika, le tournage s’est déroulé et se deroulera entre l’Allemagne et le Maroc jusqu’au 9 avril prochain. Destinée à la chaîne franco-allemande Arte, cette mini-série comportera quatre épisodes de 45’. Dans le casting, on retrouve des têtes d’affiches franco-allemandes. L’inspecteur sera interprété par l’élégant Ken Duken, qui joua notamment dans plusieurs grands films comme « Inglourious Basterds » ou encore « Le Naufrage du Laconia ». La juge algérienne, sera interprétée par une belle figure algérienne Hania Amar, une actrice franco-algérienne qu’on a notamment découvert dans le film « Lotfi » d’Ahmed Rachedi, « Le Puits » de Lotfi Bouchouchi et surtout le film « En attendant les hirondelles ». Curieusement, Hania Amar avait joué dans un autre film du même style, « Le Caire Confidentiel » On retrouvera dans cette série un acteur qui avait disparu de la circulation, Hammou Graïa, qui était devenu célèbre dans les années 80 en jouant l’arabe défénestré dans le film de Roger Hanin « Train d’enfer ». Pour le moment, aucune image de cette série, qui risque de faire couler beaucoup d’encre à Alger. Un sujet sensible sur fond de tabou social sur la relation amoureuse d’une musulmane et d’un chrétien, très rare en Algérie et surtout que cette relation pourrait s’approcher du sujet épineux de l’intelligence avec l’étranger. C’est également la énième fois qu’un film sur une histoire algérienne est tourné au Maroc, en raison des similitudes des décors et de la figuration avec l’Algérie.