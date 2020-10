Alors que Netflix n'est pas encore installé au Maghreb, le continent africain comptait 2,75 millions d'abonnés à la VoD, par abonnement, (SVoD) fin 2019, ce chiffre devrait plus que quadrupler dans 5 ans. Selon les chiffres prévisionnels de Digital TV Research, l'Afrique comptera 12,96 millions d'abonnés d'ici 2025. Sur les 10 millions d'ajouts, l'Afrique du Sud fournira 3 millions, portant son total à 4,3 millions et le Nigeria ajoutera 2,1 millions, pour un total de 2,73 millions.

Netflix représentait 45% des abonnés SVoD de la région, à la fin de 2019. Une part de marché que la plateforme va conserver (43%) d'ici 2025, avec 5,70 millions de clients. Disney ne devrait pas démarrer avant 2022, mais comptera 2,71 millions d'abonnés payants. Finalement, Showmax ajoutera plus d'un million d'abonnés, en partie grâce au lancement de sa plateforme Pro et de ses tarifs, plus bas, pour les abonnés mobiles. Il atteindra beaucoup plus de foyers comme extension gratuite pour ses abonnés, à la télévision payante, prédit Digital TV Research.

Cette nouvelle forme de vision atteindra les 100 milliards de dollars d'ici 2025 dans 138 pays, soit le double du chiffre enregistré en 2019. Par ailleurs, les revenus de la SVoD dépasseront le milliard de dollars dans

16 pays d'ici cinq ans, contre 8 pays seulement en 2019.

Les États-Unis resteront de loin le leader des revenus de la SVoD, ajoutant près de 18 milliards de dollars entre 2019 et 2025, pour porter son total à 42 milliards de dollars. Cependant, sa part des revenus mondiaux de SVoD passera de 49%, en 2019 à 42%, en 2025. Quant aux abonnements, ils augmenteront de 529 millions entre 2019 et 2025, à 1170 millions. La Chine et les États-Unis représenteront ensemble 51% du total d'ici 2025, nettement moins que les 63% de 2019. C'est aux États-Unis que l'on a commencé à assister à une migration des services de télévision payante traditionnelle vers les nouvelles plates-formes de streaming. Les dernières prévisions de Digital TV Research confirment que la tendance va se maintenir au cours des prochaines années, puisque le nombre d'abonnements SVoD aux États-Unis passera de 203 millions en 2019 à 317 millions d'ici 2025, alors qu'il s'agit du marché le plus mature au monde.

Même Netflix, la plate-forme la plus ancienne, ajoutera 10 millions d'abonnés. Elle sera néanmoins éclipsée par Disney + (27 millions d'ajouts) et Hulu (22 millions) et même Peacock, HBO et CBS All Access / Paramount + ajouteront chacun plus d'abonnés que Netflix. Six plates-formes rassembleront 94 millions de nouveaux abonnés (82%) sur les 114 millions d'ajouts totaux. Selon Digital TV Research, huit plates-formes américaines compteront plus de 10 millions d'abonnements payants d'ici 2025.

Dans cet océan de milliards de dollars de vision, le Maghreb et, à un degré moindre, l'Algérie semblent encore très loin.