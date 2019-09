Le Centre du cinéma arabe (ACC) a annoncé que 42 critiques de cinéma de 13 pays arabes avaient rejoint le jury du Prix des critiques arabes pour les films européens, une nouvelle section des Prix des critiques lancée en partenariat avec European Film Promotion. Les Prix de la critique arabe pour les films européens sélectionneront le meilleur film européen parmi les candidatures soumises par les Instituts nationaux de promotion du film de toute l’Europe. La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de l’édition de cette année, du Festival international du film du Caire (Ciff), qui se tiendra en novembre. Sonja Heinen, directrice générale d’European Film Promotion, a déclaré: «Nous sommes absolument ravis d’avoir la possibilité de montrer une belle sélection de films représentant la grande diversité du cinéma européen à un jury aussi distingué de critiques de cinéma arabes. Nous sommes très reconnaissants à Arab Cinema Centre d’avoir ouvert ses Prix de la critique pour inclure des films européens, et nous sommes impatients de voir comment ces films seront reçus.» Maher Diab et Alaa Karkouti, fondateurs du Centre arabe du cinéma (CAC), ont indiqué que ce dernier apprécie la confiance que les critiques arabes accordent aux Prix des critiques arabes pour les films européens et leur conscience de sa valeur et de son rôle dans le partage des connaissances. et échanges culturels dans le monde du cinéma. Le producteur et scénariste Mohamed Hefzy, président du Festival international du film du Caire, a notamment estimé que les Prix de la critique se développent pour inclure des films européens en plus des films arabes, ce qui est la plate-forme idéale pour accueillir un tel événement. EFP (European Film Promotion) est un réseau international d’instituts de promotion du cinéma de 37 pays de toute l’Europe, chacun représentant ses films nationaux et ses talents à l’étranger. Sous le drapeau de l’EFP, ces organisations se réunissent pour promouvoir conjointement la diversité et l’esprit du cinéma européen ainsi que les talents dans les principaux festivals et marchés du film, en particulier en dehors de l’Europe. EFP bénéficie du soutien financier du programme Europe créative - Media de l’Union européenne et de ses organisations membres. Le bureau, basé à Hambourg, est soutenu par le commissaire du gouvernement fédéral allemand chargé de la culture et des médias, le Fonds du film de Hambourg, Schleswig-Holstein, et le ministère de la Culture de la ville de Hambourg. Le Centre arabe du cinéma (CAC) célèbre en 2019 son 5e anniversaire depuis sa création en 2015. Organisme à but non lucratif enregistré à Amsterdam, le CAC est une plate-forme internationale de promotion du cinéma arabe qui offre à l’industrie du cinéma une fenêtre professionnelle avec leurs homologues du monde entier à travers un certain nombre d’événements qu’elle organise. Le CAC offre également des possibilités de mise en réseau avec des représentants d’entreprises et d’institutions spécialisées dans la coproduction et la distribution internationale, entre autres.