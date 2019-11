La cinéaste indépendante Neveen Shalaby a commencé à faire des films, elle disposait d’un budget restreint et devait utiliser une simple caméra vidéo pour laquelle elle avait économisé pendant des mois. Plus d’une décennie plus tard, elle a réalisé des progrè importants et n’a eu aucun mal à produire des films qui attirent l’attention de publics local et international. Shalaby, la quarantaine, a réalisé 120 films, dont 15 indépendants. Plusieurs de ses films indépendants ont été primés dans des festivals de films locaux et internationaux. Derrière son succès, se développe l’espace grandissant que le cinéma indépendant occupe sur la scène artistique égyptienne. Connue sous le nom de «Hollywood de l’Est», la scène cinématographique égyptienne se tourne vers les œuvres indépendantes, à un moment où les films de studio traditionnels ont du mal à augmenter leur production, à maintenir des normes artistiques élevées et à atteindre le public. Dépendant de simples équipements de cinéma et de budgets modestes, les cinéastes indépendants comblent le vide, malgré les difficultés de financement et les problèmes de licence auxquels ils sont confrontés. Une grande partie de leur succès est probablement due à un changement d’humeur du public, ont déclaré des critiques. Il y a une décennie, peu de spectateurs s’intéressaient à quelque chose d’«indépendant», mais c’est maintenant le label qui attire les téléspectateurs. Ceux qui vont au cinéma pour regarder un film indépendant savent qu’ils verront quelque chose de différent, estime le critique de cinéma, Nader Adly. Les films indépendants sont intéressants parce qu’ils sont connus pour défier les règles thématiques et structurelles du cinéma en studio, en abordant les tabous et les épineux sujets de société que les films grand public évitent souvent. De même, ces films peuvent échapper au contrôle de l’État, contrairement au cinéma de studio, qui est surveillé de manière plus rigoureuse par le gouvernement. Alors que les films indépendants ne sont projetés que par un petit nombre de cinémas, leur contenu a un impact considérable sur la société. Samir Saeed, critique de cinéma, considère qu’il est encore trop tôt pour dire que le cinéma indépendant a atteint le niveau de concurrence avec le cinéma commercial fabriqué en studio, mais qu’il est «sur le chemin de la réussite». Des dizaines de films indépendants, certains produits avec l’aide du public, sont présentés sur les grands écrans égyptiens chaque année. Shalaby a estimé que le soutien du public était particulièrement crucial dans son film «Open the Message», qui traite de la corruption et de la désinformation dans les médias.Dans l’espoir de filmer des scènes à l’extérieur d’une villa, elle a demandé de l’aide via une publication sur Facebook. En quelques minutes, des dizaines de personnes l’ont invitée à filmer devant leur domicile. Une autre fois, elle a voulu filmer une scène avec un véhicule de luxe. Quelqu’un d’autre l’a sollicitée sur Facebook.