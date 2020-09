Le cinéma égyptien est connu pour son chauvinisme et son monopole, dans le Monde arabe, mais dans le monde africain, il demeure très en retard et dépassé par le cinéma du Maghreb et de l'Afrique francophone.

Ayant suspendu ses activités en mars, le Festival du cinéma africain reprendra les projections de films à partir du samedi 3 octobre à 19h au Centre de créativité artistique situé sur le terrain de l'opéra du Caire.

Le premier film de la programmation du club est le film primé You Will Die at Twenty, du cinéaste soudanais Amjad Abu Alala, qui sera présent lors de la projection.

Avec un scénario de Yousef Ibrahim, le film se déroule dans un village soudanais des années 1960 où les croyances soufies sont au coeur de la vie des villageois et suit la vie du jeune protagoniste Muzamel, après qu'une prophétie a déterminé qu'il mourra à l'âge de 20 ans. Le film a remporté l'Etoile d'or du meilleur film narratif au Festival du film de Gouna. Le film a également fait la Une du Festival international du film de Berlin 2017, où il a participé au marché de coproduction de Berlin. Il a ensuite remporté le prix Luigi De Laurentiis à la Mostra de Venise (2019).

Le cinéaste soudanais Abu Alala est né et a grandi aux Émirats arabes unis, et a étudié les médias à l'université des Émirats arabes unis. Abu Alala a précédemment réalisé et produit un certain nombre de courts métrages, dont certains ont participé à des festivals de films, notamment Café et orange(2004), Feathers of the Birds (2005), Tina (2009) et Notre Studio (2012).

Il dirige actuellement le Comité de programmation du Festival du film indépendant du Soudan. Transit Films est une société de production basée au Caire, créée par le producteur Hossam Elouan, et spécialisée dans la production de films d'art-house égyptiens et arabes.

Le film a également été projeté lors de la 9e édition du Festival du film africain de Louxor (Laff), qui a été clôturée le 11 mars, un jour plus tôt que prévu, sans cérémonie de clôture en raison de l'arrêt général de toutes les activités culturelles, dû à la propagation du coronavirus. Auparavant, le film était projeté en octobre au Centre de créativité artistique, dans le cadre des activités de l'ACC.

L'African Cinéma Club a été lancé en janvier 2017, en coopération entre le Festival du cinéma africain de Louxor et le Fonds de développement culturel.

Au cours des dernières années, le Club a organisé de nombreuses projections de films suivies de discussions au Centre de créativité artistique. Il a également étendu ses activités à d'autres sites, au Caire et à Alexandrie. Fondé en 2012, le festival est organisé par Independent Shabab Foundation, une organisation à but non lucratif, soutenue par les ministères égyptiens de la Culture, du Tourisme, des Affaires étrangères et de la Jeunesse, et en collaboration avec le gouvernorat de Louxor.

Le Laff est le seul festival dédié uniquement aux films du continent, en Egypte. Outre ses éditions régulières, et la tenue du Club d'une année, le festival organise de nombreux événements supplémentaires dédiés au cinéma africain et à la promotion de ses richesses et de ses cinéastes.

En octobre 2019, une soirée spéciale célébrant le Festival du film africain de Louxor a été organisée, dans le cadre du segment Panorama Cinéma du Festival du film arabe de Malmö.