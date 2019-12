Décidément, le Royaume du Maroc est très irrité à chaque fois qu’une image sur le Polisario passe sur une télévision étrangère. Ainsi, dans une interview diffusée la semaine dernière sur TRT World et également sur les réseaux sociaux, la militante sahraouie Aminatou Haïdar a été surnommée «Gandhi du Sahara occidental» ce qui n’a pas plus à Rabat qui a protesté officiellement auprès du ministère des Affaires étrangères turc.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a minimisé le «malentendu» sur le reportage diffusé sur une chaîne de télévision publique turque à propos de la militante sahraouie qui a déclenché une crise politique entre Rabat et Ankara. Après intervention forcée des Marocains, la vidéo a maintenant été supprimée des réseaux sociaux. Le reportage de la chaîne turque TRT World, intitulé «La Ghandi du Sahara occidental», et consacré au parcours d’Aminatou Haïdar a subitement disparu de YouTube qui a indiqué, aujourd’hui, que «l’utilisateur a supprimé la vidéo», alors qu’elle était accessible ce mercredi.

La semaine dernière le média public a couvert d’éloges l’action de la présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’homme (Codesa), présentée comme «une championne de la non-violence contre l’annexion marocaine» du Sahara occidental.

Cette suppression de vidéo intervient alors que le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuþoðlu, participe ce jeudi 12 décembre à Rabat, à la commémoration du 50e anniversaire de la création de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). En Turquie, tous les médias publics sont étroitement contrôlés par les islamistes de l’AKP du président Erdogan. La vidéo a presque déclenché une crise politique entre la Turquie et le Maroc à un moment où Rabat essaye de séduire la Turquie avec un réajustement de l’accord de libre-échange entre les deux pays en raison de l’énorme déficit commercial. Le ministre turc a exprimé la volonté de son pays d’examiner les moyens de rééquilibrer le commerce avec le Maroc, ajoutant qu’une délégation commerciale turque se rendrait prochainement à Rabat pour des entretiens sur la question.

Pour rappel, le Maroc a annexé le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, et a mené une guerre contre le Front Polisario de 1975 à 1991, lorsqu’un accord de cessez-le-feu a été conclu. La mission de l’ONU a été déployée pour surveiller la trêve et préparer un référendum sur l’indépendance du Sahara occidental du Maroc, mais elle ne s’est jamais concrétisée.

Le Maroc qui considère le Sahara occidental comme une partie intégrante du royaume refuse toujours un référendum sur l’indépendance.