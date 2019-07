Bientôt la télévision sera remplacée par le smartphone. Le Centre national du cinéma et de l’image animée français (CNC) a publié, le 19 juin 2019, son baromètre de la télévision de rattrapage (TVR), qui se base sur les données récoltées en avril 2019. L’un des constats que l’on peut tirer de ce rapport est l’utilisation de plus en plus systématique du smartphone, pour regarder des vidéos en ligne. Ainsi, pour regarder la télévision sur Internet, le smartphone est le support le plus populaire, devant la TV. Le téléphone mobile est devenu le support dominant pour profiter de la télévision en ligne. 40,8% de la consommation s’effectue par ce moyen. Ironiquement, la télévision n’est que le deuxième appareil privilégié par les Français pour visionner la télévision sur Internet (31,2%). L’ordinateur recule à 17,1%, juste devant les tablettes (11%). Sur la question du type de contenus visionnés, l’étude commandée par le CNC nous indique que ce sont les fictions, (films et séries), qui sont le plus plébiscitées par le public, avec une part de 37,7%. Suivent ensuite les programmes de jeunesse avec 26,5% et le divertissement avec 15%. 94,6% de la consommation télévisuelle par Internet se fait par l’intermédiaire des offres de replay, contre seulement 5,4% de direct. De janvier à avril 2019, ce sont plus de 3,44 milliards de vidéos télévisuelles qui ont été visionnées par les Français. Parmi celles-ci, NPA et GfK ont décompté trois milliards de replays, 184 millions de vidéos de Live TV et 182 millions de vidéos bonus. Rien que sur le mois d’avril 2019, ce sont 771,8 millions de vidéos qui ont été visionnées depuis les services de rattrapage. Un chiffre qui démontre une hausse de 15,6 % de cette pratique en un an. En réalité, ce serait pas moins de 77,1 % des internautes de plus de 15 ans qui ont regardé un programme en TVR (télévision de rattrapage), au cours des 12 derniers mois. Le taux de pénétration de la TVR culmine d’ailleurs à 83 % chez les 25-34 ans. En avril 2019, l’émission de TF1 qui a le plus cartonné en vidéo à la demande est Demain nous appartient, devant The Voice et Paw Patrol. Pour France TV, la série quotidienne Plus Belle La Vie est toujours autant suivie. Peppapig et Un si grand soleil suivent sur les chaînes du service public. Côté M6, Les Marseillais Asian Tour ont supplanté Top Chef et Kaamelott. La fiction d’Alexandre Astier (dont un premier film est prévu au cinéma pour le 14 octobre 2020) continue de cartonner malgré bientôt une décennie sans nouveaux épisodes. La tendance française reste encore plus loin que les tendances asiatiques ou américaines.