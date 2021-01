Le cinéma français continue d'être prolifique et ne manque pas de sujet pour meubler son cinéma. Il y a un film dont le titre est très expressif: La Troisième guerre, premier film du réalisateur italien Giovanni Aloi, dont la bande-annonce tendue a été dévoilée.

Initialement prévu au cinéma le 31 mars, puis repoussé sine die en raison de la pandémie, on y découvre Anthony Bajon (Au nom de la terre), Karim Leklou (Bac Nord) et Leïla Bekhti (Le Grand Bain) en militaires de la mission Sentinelle, l'opération de l'armée française déployée au lendemain des attentats de janvier 2015, dans le cadre du plan Vigipirate. Ces derniers prêtent respectivement leurs traits à Léo Corvard, Hicham et Yasmine.

Ces militaires arpentent les rues de la capitale, restant à l'affût d'une éventuelle menace.

Un synopsis qui inscrit ce premier long-métrage dans la veine des films post-attentats dans le cinéma français actuel, que le cinéma de genre a déjà exploité récemment dans des oeuvres SF, avec La Nuit a dévoré le monde ou Dans la brume, mais qui sera plus réaliste ici. Au vu de la bande- annonce, les trois militaires vont être pris dans des émeutes, au milieu d'un climat chaotique qui évoque autant le Paris post-attentats que celui des manifestations des gilets jaunes. Une tension qui n'est pas sans rappeler les images-chocs et réalistes du documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, sorti récemment dans les salles françaises.

Avec ces images mouvementées et anxiogènes, La troisième guerre promet d'être un portrait réaliste sur les militaires de l'opération Sentinelle, ainsi que sur la peur d'une menace invisible, mais bien réelle qui n'a jamais été aussi actuelle. Après un rôle remarqué dans La Flamme l'automne dernier, la comédienne franco-algérienne Leïla Bekhti et épouse de Tahar Rahim sera cette année à l'affiche d'un autre film très attendu, Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal.

Un film de super-héros français avec Pio Marmaï et Benoît Poelvoorde. C'est également son premier rôle sous les couleurs des militaires français. Avec l'inclusion de Leila Bekhti dans ce rôle, le réalisateur italien veut montrer l'implication des Algériens dans l'armée française. Chose qui était inexistante, il y a quelques années.

À noter que cette réalisation de Giovanni Aloi a déjà été projetée à la Mostra de Venise, en septembre dernier. La troisième guerre de Giovanni Aloi n'a toujours pas de date de sortie officielle en France, à cause de la pandémie et avec la fermeture des salles.