La bataille audiovisuelle n’a pas touché seulement les télévisions, même les agences de presse se sont lancées dans la création de pôles audiovisuels. Ainsi, au Maroc, le conseil d’administration (CA) de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), a adopté le projet de création de 12 services audiovisuels régionaux de l’agence. La création de ces services, prévue par le plan triennal 2020-2022 de la MAP, s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement, par l’Agence du chantier de régionalisation avancée et qui a été concrétisé par la mise en place de 12 pôles régionaux et d’un site Web pour chaque région du Royaume. Ce projet, qui se veut la déclinaison du service audiovisuel M24 qui a pour objectif de reconquérir du terrain en matière d’information, vise à capitaliser sur l’expertise de la MAP, acquise par les 12 pôles, en matière de couverture du fait régional. Ces services d’information, dont deux pilotes seront lancés à Casablanca-Settat et à l’Oriental, permettront de mieux faire fructifier le réseau des pôles régionaux de la MAP en traitant principalement de l’actualité de la région. L’agence marocaine veut faire barrage à la propagation des fake news, de compléter l’expérience démarrée avec la création des 12 sites Web régionaux, de mettre en valeur les atouts de chaque région et d’offrir aux Régions un champ nouveau pour asseoir leur identité et sa démocratie locale. Pour réussir ce chantier, le plan triennal 2020-2022 prévoit de doter tous les pôles de la MAP d’équipements et de personnel adéquat. Ainsi, chaque pôle doit disposer d’au moins deux caméras et cadreurs, deux appareils photo et photographes, un enregistreur audio par journaliste, un infographiste - vidéographiste, un monteur et un technicien d’exploitation, le but étant d’assurer une régionalisation autonome de la production audiovisuelle de la MAP. Cette décision fait suite à celle de l’Agence algérienne de presse APS de lancer son service audiovisuel. En mai dernier, l’ex-ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, a annoncé que la chaîne télévisée de l’agence Algérie Presse Service (APS) qui diffuse sur le Web (WebTV) « se veut un plus pour le champ médiatique algérien». La chaîne d’information que l’APS ambitionne de lancer et qui diffuse, à titre expérimental, depuis le 13 mai, se veut «un plus pour le champ audiovisuel algérien et un projet d’avenir», a déclaré Rabhi lors d’une visite au département audiovisuel de l’APS. La grille des programmes de la chaîne d’informations APS, est désormais accessible au grand public sur le site «webtv.aps.dz» et comprend des programmes politiques et économiques, ainsi que des journaux télévisés et des reportages diffusés, à titre expérimental, tous les lundis, mercredis et jeudis, à raison d’une heure par jour. Cettenouvelle stratégie des agences maghrébines est calquée sur le modèle de l’AFP et Reuters qui ont créé leur pôle audiovisuel et qui deviennent parfois concurrentielles des chaînes d’infos.