Décidément, rien n'est éternel à la télévision. De nombreux animateurs des années 90 sont passés dans le monde de l'anonymat, au début de l'année 2000. À l'époque, PPDA, Philippe Risoli, Daniele Gilbert, Maïté et même Thierry Rolland étaient les vedettes du Paysage audiovisuel français. Si la plupart d'entre eux ne sont plus présents sur le petit écran, la majorité a été avalée par le temps et l'ancienneté. Ainsi en 2004, le «Monsieur foot» de la première chaîne d'Europe, TF1, est poussé vers la sortie, Thierry Rolland va réussir à jouer les prolongations... sur M6. Absent du petit écran depuis le non-renouvellement de son contrat par France Télévisions, l'animateur Patrick Sébastien, qui faisait «tourner les serviettes» sur le service public depuis plus de 20 ans, est devenu «has been» et ne reçoit pas d'offre d'une autre chaîne de télévision pour une émission. Même constat pour Philippe Risoli, qui était une figure emblématique de TF1 dans les années 90 avec ses émissions «Le Millionnaire» et «Le Juste Prix». Il est

désormais acteur et fait parler de lui sur les planches dans «Piège à Matignon», Flavie Flament qui s'est illustrée dans la présentation d'émissions à succès telles que «Sagas» ou «Vis ma vie» sur TF1, a quitté la télévision pour la radio, sur RTL. Frédérique Hoschedé, dite Dorothée, a laissé ses traces pendant 10 ans sur TF1 avec son fameux «Club Dorothée» Après la fin de son Club en 1997, Dorothée a enchaîné plusieurs tentatives de retour sous les feux de la rampe, (mais) en vain. Bernard Montiel qui s'est fait connaître sur TF1 avec son émission dominicale «Vidéo Gag». Après avoir dit des choses assez sévères sur le programme, le présentateur a été licencié. Depuis 2014, il est chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna «Touche pas à mon poste». Evelyne Leclercq est une ancienne speakerine de TF1 et animait «Tournez manège». Elle a également été coanimatrice d'«Intervilles».À présent, elle n'est plus très présente à la télévision. Danièle Gilbert, l'une des figures emblématiques de la télévision des années 70 et 80, notamment avec l'émission «Midi Première». Après avoir fait une apparition marquante dans l'émission de télé-réalité «La Ferme Célébrités» en 2004, Danièle Gilbert s'est fait rare sur les écrans. Enfin, Maïté s'est fait connaître grâce à la présentation de plusieurs émissions de cuisine sur France 3, dont «La cuisine des mousquetaires» avec Micheline Banzet. Loin des écrans, Maïté avait un restaurant baptisé «Chez Maïté». Malheureusement, en 2015, l'établissement a fermé ses portes. Comme dans tous les domaines, les anciens cèdent leurs places aux jeunes et ainsi de suite... contrairement aux comédiens du cinéma et de la télévision, les animateurs vieillissent mal.