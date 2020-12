Le célèbre studio de la Metro Goldwyn Mayer (MGM) à Hollywood est à vendre. C'est l'info de la semaine. Selon le Wall Street Journal, elle chercherait un acheteur pour reprendre les droits de ses films, incluant un vaste catalogue de films où se bousculent 007, Rocky ou la trilogie du Hobbit de Peter Jackson.

Pas de prix de vente officiel, même si la valeur de la compagnie est estimée à 5,5 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros). Selon les experts, c'est la crise du Covid qui a accéléré sa faillite, surtout que la MGM n'a pas pu sortir le dernier Bond, Mourir peut attendre, qu'elle ne peut toujours pas sortir à cause de la pandémie. Le gel du film, attendu depuis avril dernier et encore repoussé jusqu'en avril 2021, fait perdre 1 million de dollars par mois à la MGM.

Il est loin l'âge d'or du studio américain dont le logo avec un lion rugissant, surmonté de la mention de la locution latine bien démodée «Ars Gratia Artis» («L'art pour l'Art») faisait rêver.

La vénérable Metro-Goldwyn-Mayer était dans les années 30 le plus grand réservoir de stars que dans les cieux, recrutant Greta Garbo, Buster Keaton ou Clark Gable et produisant des classiques comme le Magicien d'Oz, Autant en emporte le vent, Chantons sous la pluie ou Ben-Hur.

Mais cette crise ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2010 le studio avait déclaré faillite, récupéré par l'homme d'affaires Giancarlo Parretti, soupçonné de fraudes, qui acheta malgré tout la société en 1990 pour

1,2 milliard de dollars grâce à un prêt du Crédit lyonnais.

Après les grosses productions d'antan, la MGM s'est diversifiée, rachetant United Artists (cofinancier originel des Bond et distributeur des Billy Wilder) ou mettant un pied à la télévision (les séries Fargo et The Handmaid's Tale).

Les 2,395 milliards de dollars engrangés par les Hobbit ne sauvent pas la MGM, détenue à majorité par le fonds privé d'investissements Anchorage Capital (évalué à 1 milliard de dollars) et demeure un poids moyen dans le paysage.

Dépendant de partenariats multiples (après Sony, c'est autour d'Universel qui distribue Bond), elle n'a pas la force de frappe de conglomérats propriétaires derrière, comme AT&T pour Warner.

Avec un fonds de 4.000 titres (avec, notamment les droits du Silence des Agneaux ou de la franchise Stargate), la MGM pourrait servir de réservoir de contenus pour Netflix ou Amazon, comme a pu l'être pour Disney la Fox (qui devait ironiquement fusionner avec MGM au début des années 70).

Selon Cnbc, sur le milliard de dollars de revenus engrangés par la MGM en 2019, 600 millions provenaient de ses droits de cinéma et télévisés. Ce qui est déjà rassurant pour les potentiels acheteurs.