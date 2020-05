Avant qu'Instagram et Snapchat ne deviennent des moyens de télécommunications modernes, une génération d'enfants de la région passait son temps après l'école, dans les années 1980, à se gaver de versions doublées de séries animées de mangas japonais. Alors que certains de ces programmes peuvent encore être trouvés sous forme de DVD, la plupart d'entre eux sont maintenant disponibles, pour notre plaisir de visionnement sur YouTube. Des batailles intergalactiques de Grendizer et Jongar aux triomphes sportifs du capitaine Majed, en passant par l'amitié d'Adnan wa Lina et l'héroïque Ninja de Sasuke, 12 dessins animés sont restés éternels «Rajul Al Hadidi» (L'homme de fer): la série futuriste (qui a été diffusée pour la première fois au Japon en 1977) se déroule en 1986, lorsque les dinosaures, supposés disparus reviennent à la vengeance exacte de l'humanité. La seule chose qui les arrête est la D-Force, dirigée par les frères et soeurs humanoïdes Kamal et Lamees. Le dessin animé «Adnan wa Lina», bien que ce soit un favori féminin dans la cour de l'école, «Adnan Wa Lina» avait également sa juste part de fans masculins. En plus de se dérouler dans un monde post-apocalyptique en 2008, l'intrigue tournait autour de la profonde amitié entre les personnages importants et leurs aventures quotidiennes - que nous avons tous aimés. Autre succès, «Sanshiro», diffusé dans la région arabe à partir de 1983, «Sanshiro» a autant d'intrigues que n'importe quel drame. Le personnage principal est un jeune garçon qui veut apparaître dans un concours de robots, en utilisant la création de son défunt père, Gomaru, mais sur sa piste est un syndicat secret de méchants. Après avoir tué son père et prévu d'utiliser sa technologie de robot pour gouverner le monde, ces types sinis-tres sont maintenant après «Sanshiro» et prévoient de le détruire ainsi que «Gomaru». Dans le cadre sportif «Captain Majed», la série épique suit le joueur de football doué et dévoué Majed dans son voyage, du héros de l'école à la scène mondiale. Mais le dessin animé qui avait fait un tabac est sans aucun doute «Grendizer». L'intrigue ressemble à une saga intergalactique du bien contre le mal, mais approfondie, et des thèmes de durabilité environnementale et de tolérance émergente. Daisuke n'est pas non plus votre héros masculin. Il s'inquiète de garder son origine extraterrestre, un secret pour les humains et traite de la tristesse d'être orphelin. Autre dessin animé de robot, «Jongar». Les cours d'école étaient partagés entre les fans de «Grendizer» et «Jongar». Là où l'intrigue de l'ancien était plus intelligente (pour les enfants de sept ans, de toute façon), «Jongar» a fait appel à nos émotions, avec son histoire d'humanoïde Kantaro qui, avec l'aide de son robot géant Jongar, doit combattre les envahisseurs extraterrestres qui pillent les ressources naturelles de la Terre. Des dessins animés restés éternels, malgré la concurrence américaine.