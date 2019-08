L’été est chaud et on se prépare aux séries de l’été et, sur ce point, Netflix a pris une avance sur les Turcs. Voici un aperçu de la série arabe avec sous-titres en anglais que vous pourrez apprécier sur Netflix. «Dollar», dernier original de Netflix en arabe, mettant en vedette le vétéran du cinéma libanais Adel Karam et l’Algérienne Amel Bouchoucha devait sortir sur les écrans de télévision le 8 août. La série raconte l’histoire d’un cerveau publicitaire chargé de proposer une idée d’un million de dollars pour le lancement d’une nouvelle banque. On retiendra également sur ce plan : «Paranormal» La série, intitulée «Ma Wara’a Al-Tabiei» en arabe, est le premier drame égyptien de Netflix. Elle est basée sur la série d’horreur arabe la plus vendue du dernier auteur, Ahmed Khaled Towfik. Pour ce qui est du divertissement, on a «comédiens du Monde». L’émission présente des comédiens arabes de stand-up parmi 47 talents qui prennent la scène avec leur perception humoristique des problèmes mondiaux. On pourra également suivre «Justice» ou en arabe : «Qalb Al-Adalah», cette première série émiratie diffusée sur Netflix, a été dirigée par Ahmed Khaled et est diffusée en sous-titres dans 20 langues différentes. «Le secret du Nil», le drame romantique de cette période remplie de subterfuges a fait son entrée sur le marché international avec des sous-titres en anglais et en grec. «Al-Hayba», sous l’impulsion du réalisateur syrien Samer Al-Berkawi, la série à succès raconte l’histoire du clan Sheikh El-Jabal qui fait la contrebande d’armes dans un village situé à la frontière syro-libanaise. Dans le genre divertissement et au fil des ans, des émissions de talents telles que Star Academy, The Voice et X Got Talent ont été diffusées dans le Monde arabe. Avec des licences appropriées, ces émissions de divertissement ont été adaptées pour un public arabophone, mais, s’agissant de films et d’émissions de chaînes télévision étrangères, c’est loin d’être le cas. Bien qu’il soit acceptable de s’inspirer d’une idée et d’une performance bien conçues, voler le travail d’un autre, c’est autre chose. En ce qui concerne les drames étrangers, les réalisateurs-écrivains arabes ne semblent avoir aucune idée de ce qui constitue un plagiat. Pour ne pas paraître trop sévère, souvenez-vous du Weld El-Ghalaba vs. Briser la mauvaise controverse? Voici quelques-unes des séries arabes les plus remarquablement copiées qui ont été «inspirées» par des œuvres étrangères. Ainsi, la série dramatique égyptienne Zay El Shams, diffusée pendant le Ramadan 2019, est une simple adaptation de la série italienne de sept épisodes «Sorelle» (Sisters). «Similitudes» : les deux séries suivent le meurtre suspect d’une des sœurs, tandis que l’autre jongle avec sa vie personnelle, un triangle amoureux compliqué et les secrets du passé de sa sœur.