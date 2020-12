L'un des concours les plus difficiles aux Oscars est celui du meilleur long métrage international. En concurrence avec les meilleurs films du monde entier, c'est un accomplissement formidable que d'être nommé parmi l'un des cinq films qui font partie de la ronde finale.

Cette année, plusieurs films arabes ont été soumis aux Oscars lors de la 93e cérémonie des Oscars qui se déroulera le 25 avril 2021. De la Jordanie à la Tunisie, voici les films locaux à encourager.

Ainsi 200 mètres de Jordanie. Le premier long métrage du réalisateur palestinien Ameen Nayfeh raconte l'histoire d'un père palestinien pris au piège de l'autre côté du mur de séparation et qui tente d'atteindre l'hôpital de son fils. Il s'agit du quatrième film soumis par la Jordanie pour les Oscars.

Vous mourrez à 20 ans, fait partie de ces films arabes soumis à la sélection des Oscars. Le long métrage primé du réalisateur soudanais Amjad Abu Alala a été présenté comme nomination officielle du Soudan dans la catégorie Meilleur long métrage international aux Oscars 2021. C'est la première soumission de ce pays aux Oscars.

La Palestine, qui participe chaque année, présente cette année Gaza mon amour le se-cond long métrage des jumeaux cinéastes palestiniens Tarzan et Arab Nasser et qui raconte l'histoire d'un pêcheur de 60 ans qui est secrètement amoureux d'une couturière du marché. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, le pêcheur découvre une ancienne statue grecque qui le trouble. Le film a été présenté en première au Festival du film de Venise et ensuite projeté au Festival international du film de Toronto 2020 où il a remporté le prix Netpac. Ce sera le 13e film à représenter la Palestine aux Oscars. Bien sûr l'Algérie sera présente avec Heliopolis réalisé par Djaafar Gacem.

Le film retrace le drame algérien basé sur les événements du 8 mai 1945 où les forces coloniales françaises ont attaqué des milliers d'Algériens dans la ville de Guelma (appelée Héliopolis dans l'Antiquité). Si Héliopolis est sélectionné, ce serait la première entrée de l'Algérie depuis le film Hors la loi de Bouchareb en 2010. L'Algérie reste pour le moment le seul pays arabe à remporter un Oscar. La Tunisie sera présente avec L'homme qui a vendu sa peau, avec Monica Belluci. Le film de Kaouther Ben Hania représentera la Tunisie dans la course aux Oscars du meilleur long métrage international. Le film, qui a été présenté en première au Festival du film de Venise où il a remporté le Prix du meilleur acteur pour Yahya Mahayni, raconte l'histoire d'un Syrien, qui cherche désespérément à atteindre l'Europe pour être avec l'amour de sa vie, se fait tatouer un grand visa Schengen sur son dos par un artiste célèbre, devenant ainsi une oeuvre d'art humaine à exposer dans un musée bruxellois. C'est le deuxième film de Ben Hania à être soumis aux Oscars.

Le Liban qui est souvent présent aux Oscars présentera Broken Keys. L'annonce a été faite mardi dernier par le ministère libanais de la Culture dans un communiqué que le film du cinéaste primé Jimmy Keyrouz a été officiellement sélectionné pour représenter le Liban dans la catégorie des films étrangers de la 93e édition des Oscars.

Le film, qui devait être présenté en première au Festival international du film de Cannes de cette année, tourne autour de Karim, un jeune pianiste qui vit quelque part dans les terres irakiennes et syriennes occupées par les terroristes de Daesh et rêve de fuir en Europe pour devenir musicien.

S'il était sélectionné, ce serait le troisième film libanais nominé pour un Oscar après L'insulte de Ziad Doueiri en 2017 et Capharnaüm de Nadine Labaki en 2018.