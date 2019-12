Le Bouquet Maghreb, anciennement Bouquet arabe, est une offre audiovisuelle proposant jusqu’à 18 chaînes, issues en grande majorité des pays du Maghreb. L’offre a connu une refonte en avril dernier et s’est enrichie de chaînes incontournables du Maghreb, comme les chaînes algériennes Samira TV et Echourouk TV, la tunisienne Nessma, et la marocaine 2M Monde afin de concentrer son offre sur le cœur de cible qu’est la communauté maghrébine de France. Molotov propose deux niveaux pour le Bouquet Maghreb : le Bouquet Maghreb Basic proposera 13 chaînes au prix de 4,99 euros par mois et sans engagement, le Bouquet Maghreb Premium proposera 18 chaînes au prix de 7,99 euros par mois et sans engagement. Avec 9,6 millions d’utilisateurs, la plate-forme Molotov inclut 42 chaînes, parmi lesquelles 24 chaînes de la TNT française. En plus de la diffusion en direct, les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités telles que le replay, le «start-over» (retour au début), l’enregistrement dans le cloud ou encore l’accès en mobilité dans toute l’Union européenne. C’est le deuxième bouquet de Thema proposé par Molotov. En effet, récemment Molotov avait ajouté le Bouquet africain à ses offres TV optionnelles. Molotov Together, c’est le nom de la nouvelle application de réalité virtuelle (VR) du service de streaming Molotov. L’application propose aux utilisateurs de se retrouver dans un lieu virtuel où ils pourront regarder et commenter ensemble et en live les programmes de plus de 80 chaînes télé. Possibilité de communiquer avec les autres utilisateurs (3 au maximum) via le micro du casque VR, en envoyant des émojis ou encore par des mouvements de tête et de mains retranscrits par l’avatar, en 3D. L’application Molotov est disponible sur le store Oculus, (achat à l’acte), uniquement pour l’Oculus Go, pour le moment. Espérons que Molotov a prévu une sortie pour le casque Oculus Quest, ce dernier casque faisant un carton de ventes actuellement. On en sait désormais plus sur l’état des lieux de la plate-forme Molotov, suite à l’entretien concédé, hier, par ses fondateurs, Jean-David Blanc et Grégory Samak, au journal Le Figaro. Finalement, la start-up française, lancée en 2016, n’a plus besoin d’être vendue, apprend-on dans cette interview, puisqu’elle a garanti cet été une levée de fonds qui devrait lui permettre d’atteindre l’équilibre financier dans deux ans, espèrent ses responsables. Côté clients, si le service a vendu 482 000 abonnements à 291 000 utilisateurs depuis sa création, il devrait compter 200.000 clients payants d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, son nombre d’utilisateurs est tout proche d’arriver aux

10 millions.