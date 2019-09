Le Groupe MBC a dévoilé samedi en grande pompe à Beirut, l’identité de sa nouvelle chaîne dédiée au Maghreb baptisée MBC5, à partir du Maroc. «Cette décision est une suite logique de la relation qui relie la chaîne au public marocain depuis sa création, en 1991», a indiqué Mazen Hayek, porte-parole de MBC. Et de préciser que «les principaux objectifs de MBC sont multiples et ambitieux pour la région. Il va sans dire que ce projet va stimuler les investissements, développer considérablement les productions nationales et contribuer ainsi à la promotion et à l’expansion du marché. Ceci permettra de créer de nouvelles opportunités d’emplois et favorisera les échanges d’expériences, tant sur le plan local et régional que sur l’international.» Prévu pour le 21 septembre courant, le lancement de la chaîne MBC5 aura lieu officiellement avec une programmation graduelle. Un programme inédit, c’est en tout cas ce que l’on peut déduire des émissions annoncées. Ainsi, on retrouvera la chanteuse marocaine Najat Aâtabou dans un programme social intitulé «Jalassat maâ Najat », dans le rôle d’animatrice. Dounia Batma, pour sa part, se prêtera aux jeux de la caméra et de la réalisation télévisée en jouant le rôle principal dans une série télé. Autre surprise, cheb Khaled qu’on retrouvera dans un programme de variétés. Les responsables de la chaîne ont par ailleurs, indiqué que ce programme n’est que le bouquet inaugural de la chaîne, d’autres surprises et nouveautés sont attendues pour les mois à venir, notamment à la fin de l’année et pendant le mois de Ramadhan. Les programmes de MBC5 seront diversifiés et se concentreront sur des productions maghrébines et arabes. Plusieurs nouveaux projets et productions suivront, dans un futur proche, afin de compléter la palette d’émissions de départ. MBC5 affiche déjà des programmations telles que: Khaled w Hbabou: un programme de variétés présenté par Khaled. Dar Darkoum: une comédie, produite par GoPro, où les stars du Maghreb seront mises en avant, avec pour vedettes principales les deux comédiens Driss et Mehdi, Jwabek Dahab : cette émission s’articule autour d’une compétition et proposera aux gagnants, issus de tout le Maghreb, des récompenses en or. Elle sera présentée par le jeune acteur-présentateur Mourad El Aâchabi et sera produite par Cinétéléma. Asrar Nissae : programme social, centré sur la vie et les secrets d’un groupe d’amies. Produit par Cinétéléma, il met en vedette les actrices marocaines Badia Senhaji, Maha Boukhari, Maria Nadim et Soukaina Derbile. Kheli balek men Fifi : cette émission humoristique réunit plusieurs artistes marocains et arabes. Elle sera présentée par Fifi Abdo et Zineb Obaid. «Jalassat maâ Najat» : il s’agit d’un programme social-entertainment présenté par la chanteuse marocaine Najat Aâtabou. Jalassat Faniya : une production de Med Production. Strike: émission présentée par le comédien marocain Hamza Filali. Sa3a Saida : émission présentée par Abdel Fattah Al Grini et Jamila El Badaoui. Reste que la chaîne saoudienne prospectera dans les autres pays du Maghreb, notamment en Algérie et en Tunisie.