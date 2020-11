C'est connu, les opérateurs de la téléphonie jouent un rôle prépondérant dans la production audiovisuelle dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Et l'un des opérateurs les plus présents en Afrique c'est bien l'opérateur français Orange.

le sponsor officiel de la CAN et de la CAF. C'est d'ailleurs avec Canal+, l'une des filiales de Bolloré qu'Orange a voulu faire une offre audiovisuelle. C'est Thema, filiale du Groupe Canal+, qui a lancé son corner Svod +D'Afrique sur l'offre TV Orange «Le Bouquet africain MAX».

Le bouquet africain de Canal+, +D'Afrique, initialement lancé en avril 2019 sur Freebox, puis successivement sur les offres de SFR et Bouygues Telecom, donne accès à un large catalogue de plus de 300 programmes alliant diversité et qualité, parmi lesquels des films et séries, des divertissements, des magazines et documentaires et Nollywood TV, le meilleur contenu de la chaîne de télévision Nollywood (Principalement le cinéma africain produit au Nigéria). Ce catalogue propose des mises à jour mensuelles avec des contenus complémentaires sélectionnés par les équipes de +D'Afrique. +D'Afrique est disponible dans le coin «Replay» de tous les décodeurs Orange pour tous les abonnés «Le Bouquet africain MAX».

Dans le même,sillage, la filiale d'Orange,en égypte,a cré un partenariat exclusif avec le service de streaming audio Deezer dans le pays des pharaons.

Les clients d'Orange en Égypte pourront pour la première fois, s'inscrire à Deezer Premium avec un accès illimité à la musique et aux podcasts. Les entreprises se sont également associées pour offrir gratuitement aux nouveaux utilisateurs un mois de Deezer Premium.

Avec ce nouveau service, les clients d'Orange peuvent facilement s'abonner et payer pour Deezer en utilisant leurs propres forfaits de téléphonie mobile, soit des lignes prépayées, soit postpayées. Une fois abonnés, les clients peuvent profiter de l'expérience numérique sans publicité de Deezer avec un accès à 56 millions de pistes, un contenu organisé comprenant du contenu local et mondial ainsi qu'un contenu numérique exclusif. De plus, les clients individuels peuvent bénéficier d'une réduction de 50% jusqu'en janvier 2021 pour les 100 000 premiers clients abonnés au service.

La direction commerciale d'Orange égypte cherche, à travers cette coopération qui est un fort complément des clients intéressés par la musique, pour continuer son leadership dans le domaine de la culture et des activités musicales et de fournir tout ce qui est nouveau et distinctif dans le domaine du divertissement au marché égyptien. La coopération avec Deezer, et une grande entreprise spécialisée dans la production musicale, offrir une expérience unique à ses clients via la plus grande plateforme musicale, qui comprend une variété de contenus arabes et étrangers, des chansons modernes et exclusives qui répondent à tous les goûts. Pour les responsables d'Orange, la musique fait naturellement partie de la vie en Égypte et on a voulu permettre à ses fans de profiter facilement de leurs morceaux préférés.