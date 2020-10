Après le documentaire sur Boumediene, sur Chadli, sur Larbi Ben M'hidi, voila que la chaîne qatarie Al Jazeera a consacré un doc sur l'ancien chef historique du FLN durant la Guerre de Libération nationale, Krim Belkacem. Sous le titre Des fins troublantes, le reportage d'Al Jazeera a évoqué l'assassinant de l'un des plus grands dirigeants de la révolution algérienne, Krim Belkacem, en Allemagne en 1970. Selon dès documents confidentiels qu'Al Jazeera a révélé, Krim Belkacem a été assassiné dans un hôtel à Francfort en Allemagne par trois personnes, qui l'ont drogué avant de le tuer.

Les trois assassins, dont deux ont été identifiés, sont toujours en fuite et les services secrets allemands auraient reçu l'ordre de garder cette affaire secrète, pour des raisons politiques.

Par ailleurs, le documentaire révèle que les enquêteurs avaient trouvé des notes secrètes écrites par Krim Belkacem. Celles-ci préludaient à une «action politique violente visant à renverser le régime, à Alger», indique la chaîne qatarie. Sans donner une piste sérieuse, la chaîne Al Jazeera a affirmé que le meurtre du dirigeant de la révolution algérienne reste un mystère. Alors qu'elle laisse entendre que les autorités algériennes de l'époque voyaient Krim Belkacem comme une menace pour le régime, d'autres pointent du doigt des officines étrangères qui cherchaient à provoquer une guerre civile en Algérie, tandis que d'autres encore n'excluent pas l'implication des services secrets français et israéliens», souligne la même source.

La chaîne qatarie comme à son habitude, n'était pas intéressée par le côté révolutionnaire de Krim Belkacem, mais sur les dessous de son assassinat politique, ce qui n'a pas été du goût de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) qui a réagi médiatiquement au documentaire, via son secrétaire général, Mohand Ouamar Benlhadj, en critiquant la démarche de la chaîne de doc.

Il faut dire que la chaîne n'a pas pu obtenir les témoignages de Kawther Krim, la fille du révolutionnaire qui a refusé l'entretien et même ses frères ont refusé de parler de l'assassinat de Krim Belkacem.

Pour renforcer son doc, elle s'est penchée sur le témoignage de quelques historiens algériens, mais surtout sur celui de l'ex-ministre de l'Information, Mahieddine Amimour et surtout l'apport de Michael Laskir, historien israélien auteur du livre Israël et El Maghreb Le SG de l'ONM a réagi, dans une vidéo critiquant la démarche de la chaîne qatarie Al Jazeera qui est allée enquêter en Israël, faisant croire que Krim Belkacem avait des contacts avec les Israéliens.