Au moment où on installait le président de l’Arav, Mohamed Louber, les chaînes de télévision publiques et privées sont plongés dans la préparation du programme de Ramadhan. Et pour de nombreuses chaînes, c’est la galère, car les producteurs et les annonceurs ne se bousculent pas au portillon. C’est sans doute la période la plus difficile pour l’avenir de certaines chaînes. La plus menacée, c’est sûrement la chaîne du groupe Echourouk. Après la mort subite du patron incontesté du groupe Ali Fodil, c’est désormais le doute dans la chaîne leader durant les trois dernières saisons du Ramadhan, 2017, 2018 et 2019. Le départ de Samir Boudjadja, qui était le directeur de production exécutif des programmes de ramadhan depuis quelques années, a mis la chaîne de la famille Fodil, en sursis. En effet, après la fermeture d’Echourouk + par les propriétaires, Boudjadja a réussi à prendre avec lui l’ensemble des annonceurs et les agences qui travaillaient avec Ali Fodil. Cette migration des sources de financement va s’impacter systématiquement sur les recettes de publicité et par conséquence sur les sources de financement des productions, surtout lourdes, de la chaîne Echourouk considérée comme la chaîne du divertissement. Il faut dire que l’inexpérience de Rachid (le frère du défunt Ali Fodil) dans la production n’a pas arrangé les choses. Le départ des stars de la chaîne Echourouk News, Leila Bouzidi et Rochdi Redouane n’est pas fait pour arranger les choses.De son côté, Samir Boudjadja a bien calculé son coup comme d’habitude, puisqu’il vient de créer une chaîne El Oula (La première) qui ambitionne de devenir durant ce Ramadhan le leader comme il l’avait fait avec El Djazairia One et Echourouk TV. Pour ce faire, Samir Boudjadja s’est appuyé sur une agence de publicité qui financera toutes les productions, notamment le feuilleton de ce Ramadhan qui sera la copie conforme du feuilleton à succès de l’année «Wled Lahlal». Les deux producteurs Samir Boudjadja et Imed Hanouda ont repris presque le même casting que le feuilleton de l’année dernière en rajoutant Yasmine Amari dans le rôle principal et en supprimant (pour le moment) Souhila Malem, qui est attendue sur une autre grosse production : la 3e saison de Achour El Acher. Djaffar Gassem, le réalisateur et producteur de la célèbre saison, qui prépare la sortie de son premier long métrage, est à la recherche d’un studio qui accueillera la série comique toujours avec en vedette Souileh. Si le projet est maintenu, il est sûr de décrocher la Palme d’or de l’audimat. Enfin, Ennahar tv prépare déjà sa production phare Dekious et Makious III, qui verra la participation du duo incollable, Nabil Asli et Nassim Hadouche. Ils seront rejoints par Nacerdine Djoudi qui interprétera le rôle de Rachid Nekkaz. La série qui s’annonce hautement politique et mettra en vedette plusieurs figures de la politique algérienne comme Ouyahia, Sellal ou encore Haddad et Nekkaz. La série comique est actuellement en tournage ne Tunisie.