Comme chaque sortie cinéma aux Etats- Unis, les films américains sont soumis à la dure épreuve des notes des pages spécialisés cinéma.

Ainsi, le film américain Redemption Day réalisé par le Marocain Hichem Haji, n'a pas échappé à la règle puisqu'il a subi la foudre des critiques américains. Il a reçu la note de 4,5 sur 10 (Même pas la moyenne) sur le site IDBb qui classe les films du monde entier. Sur le site Rotten Tomatoes, le site spécialisé dans la sortie des films, le film n'a reçu que 16% de sondages. On reproche au réalisateur de Redemption Day, le manque de qualité artistique dans la mise en scène.

En effet, Hicham Hajji fait ses débuts en tant que réalisateur après des années d'assistant-réalisateur pour des productions hollywoodiennes et locales dans son Maroc natal. Beaucoup de déception pour la presse américaine. Malgré les cauchemars occasionnels alimentés par ses expériences syriennes, Paxton espère profiter d'une longue période dans les forces spéciales avec sa belle épouse archéologue, Kate (Serinda Swan), et leur jeune fille. Mais Kate est terriblement tentée de voyager au loin lorsqu'elle lui offre la possibilité de superviser les fouilles d'une ville ancienne récemment découverte au Maroc. Hajji, travaillant à partir d'un scénario préfabriqué bricolé avec les coscénaristes Samy Chouia et Lemore Syvan, indique clairement que le site est dangereusement proche de la Syrie, alors qu'en réalité, c'est la frontière avec l'Algérie. Kate et deux autres membres de l'équipe de fouilles sont capturés par Jaâfar El Hadi (Samy Naceri), chef d'un «groupe marginal» inspiré de l'EI, et retournés à leur siège de l'autre côté de la frontière. Jaâfar exige du gouvernement américain une rançon de 10 millions de dollars pour la libération de Kate. Tout ce qui suit dans Redemption Day est une longue et prévisible grande explosion de Terrorist Central. Naturellement, Paxton retourne dans la région pour trouver et sauver sa femme, et, tout aussi naturellement, il est aidé dans cette entreprise par Younès Laâlej (Brice Bexter), l'ancien camarade d'armes présenté lors de la séquence d'ouverture qui est maintenant un agent du gouvernement marocain. Un nombre manifestement élevé de scènes sont des intérieurs, permettant des costars reconnaissables telles qu'Andy Garcia (en tant qu'ambassadeur américain fumant un cigare), Martin Donovan (qui a vraiment, besoin de faire un autre film avec Hal Hartley bientôt) et Ernie Hudson (bien choisi comme le père de boxeur-entraîneur de Baxter) pour apparaître périodiquement dans des camées peu exigeantes et ramasser des chèques de paie faciles.

La fusillade décisive est trop sombre et confuse pour avoir un impact dramatique ou émotionnel, mais cela donne à Swan l'occasion de montrer qu'elle peut manipuler une arme à feu comme les gars. Un film à retirer rapidement des salles et un avenir raté à Hollywood pour le réalisateur marocain Haji.