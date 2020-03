Triste fin pour le groupe médiatique du milliardaire Ali Haddad. Dzaïr TV, celle qui était le fleuron du groupe médiatique est finie, puisque le satellite hébergeur de la télévision a coupé le signal.

Fragilisé par l'incarcération de l'ex- puissant homme d'affaires et patron des patrons, Ali Haddad, le groupe Dzaïr TV a été le premier média du groupe à mettre la clé sous le paillasson. Confronté déjà à d'interminables problèmes financiers, Dzaïr TV, en cessation de paiement, a subi la sanction de l'écran noir. L'opérateur satellitaire Eutelsat a coupé le signal, après avoir mis en demeure la chaîne pour le non-paiement du contrat qui lie les deux entreprises.

Un traitement différent est réservé aux anciens «employés» ou «victimes» des sociétés et entreprises de l'homme d'affaires Ali Haddad, actuellement en prison pour des affaires de corruption. Alors que les joueurs de l'Usma, appartenant à l'ex-Etrhb de Haddad, seront régularisés au dernier centime, d'après le nouveau président du club, Achour Djelloul, qui est également P-DG du groupe Serport qui a racheté l'Usma. Les joueurs de cette dernière dont les salaires mensuels varient entre 150 et 300 millions de centimes, seront régularisés. Au même moment, les journalistes et autres techniciens et employés qui sont des pères de familles ne sont pas régularisés, alors que les footballeurs de cette équipe toucheront leurs arriérés de salaires dans les prochains jours. C'est scandaleux! Il faut relever que les arriérés des salaires d'un seul joueur de l'Usma suffiront à payer tous les arriérés des salaires de tous les employés de Wakt El Djazaïr. Il faut aussi relever que c'est Serport, entreprise publique qui prendra en charge les salaires des joueurs de ce club, alors que les journalistes de Wakt el Djazaïr, qui avaient lancé un appel au président de la République, attendent désespérément un geste de la part de l'Etat... Sans salaires depuis huit mois, les travailleurs de ce Groupe, qui englobe les quotidiens Le Temps d'Algérie et Wakt al Djazaïr ainsi que la chaîne Dzaïr TV vivent dans la misère et la précarité. La fermeture de Dzaïr TV est le signe que le groupe médiatique Haddad a été volontairement sacrifié, alors qu'on a trouvé une solution convenable pour le club de l'USMA. On préfère sauver un club de football que de sauver une chaîne de télévision. Cette situation risque de toucher plusieurs chaînes de télévision algériennes menacées de fermeture au cours des prochaines semaines, en raison du contexte politico-économique, en plus des poursuites judiciaires auxquelles sont confrontés les propriétaires de ces groupes médiatiques.