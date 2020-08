L'actrice égyptienne, Sherihan, revient au- devant de la scène, après une longue absence de 30 ans, à travers une pièce de théâtre sur la vie de «Coco Chanel» qui sera diffusée prochainement.

L'auteur de la pièce, Medhat Al-Adl, a révélé que la pièce avait été filmée l'année dernière, mais que sa projection au public avait été reportée en raison du coronavirus.

Al-Adl a ajouté que la pièce portant le nom «Coco Chanel» sera initialement projetée dans l'un des principaux théâtres du Caire, qui correspond à l'histoire artistique de Sherihan.

Il a souligné que la pièce «sera une halte dans l'histoire de Sherihan, dans notre histoire et dans l'histoire du théâtre», puisqu'elle traite de l'histoire de la vie de la célèbre créatrice de mode, Coco Chanel, et de sa célèbre marque dans le monde de la mode.

Medhat Al-Adl a également révélé qu'après la représentation de la pièce «Coco Chanel» au Caire, elle sera diffusée dans le Royaume d'Arabie saoudite lors de la prochaine «saison de Riyadh».Al-Adl a déclaré qu'il attend la récupération du président de l'Autorité générale du divertissement en Arabie saoudite, le conseiller Turki Al-Sheikh, afin de tenir des séances de travail avec le producteur de la pièce, Jamal Al-Adl, afin que les détails pour la prochaine saison de Riyadh et les théâtres du spectacle soient installés.

Sherihan est considérée comme l'une des actrices égyptiennes les plus emblématiques. Elle a commencé sa vie artistique à l'âge de 4 ans et a travaillé dans le théâtre, le cinéma et la télévision.

Al Adl a souligné que la pièce sera d'abord montrée sur scène, avant d'être diffusée à la télévision et verra plus de neuf chansons écrites et filmées l'année dernière.

Sherihan a connu beaucoup de succès et était célèbre pour avoir présenté ses panneaux publicitaires pendant le mois de Ramadhan.

Elle a excellé au début de sa carrière sur scène au théâtre dans «Sakk Ala Banatak», aux côtés de la superstar Fouad Al-Mohandes, et dans la pièce «Mohamed Ali Street» aux côtés de feu Farid Shawky. Elle a également joué dans un certain nombre de films à succès au cinéma, tels que «Al Tok we Al-Eswera» et «Al-Mar'aw Al-Qanoon».

Sherihan a souffert d'un type rare de cancer et elle a été traitée pendant une longue période, ce qui l'a conduite à sa retirer de la scène artistique.

En 2017, elle est réapparue, après son absence dans une grande fête organisée spécifiquement au Caire, pour inaugurer le retour de l'actrice, à travers une pièce écrite par Medhat El-Adl, après l'avoir convaincue de revenir.

La dernière apparition théâtrale de l'actrice Sherihan, était dans la pièce de théâtre «Muhammad Ali Street», à la fin des années 80, dans laquelle le regretté artiste Farid Shawky a également joué.