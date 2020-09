Sky News Arabia, la chaîne de télévision d'information en continu, en arabe, lancée à partir de Dubai par les Emirats arabes unis, le 6 mai 2012, avec comme objectif principal de concurrencer la chaîne qatarie Al Jazeera et la chaîne saoudienne Al-Arabiya.

Pour ce faire, la direction de Sky News Arabia a annoncé, sur les réseaux sociaux, un programme de 10 nouvelles émissions qui seront diffusées sur les plates-formes numériques et analogiques de la chaîne.

Plusieurs stars arabes sont annoncées pour cette nouvelle programmation, parmi lesquelles Nadim Koteich et Giselle Khoury.

Au cours d'une diffusion directe, assurée par Sky News Arabia sur Facebook, Giselle Khoury, la célèbre animatrice et présentatrice TV a pu donner plusieurs détails concernant sa future nouvelle émission hebdomadaire: «With Giselle» (Avec Giselle). Cette nouvelle émission sera une tribune d'accueil de premier plan pour des décideurs et des responsables reconnus dans l'ensemble du Monde arabe.

Pour sa part, Nadim Koteich, une autre personnalité médias et animateur TV de renom, a pu donner un aperçu sur sa nouvelle émission qui sera réservée à la satire politique et qui s'intitulera «El laila maâ Nadim (Ce soir avec Nadim.» Dans cette émission, Nadim discutera de questions importantes relatives à la situation du monde arabe, tout en abordant l'actualité sous un angle différent. Cette nouvelle programmation sera diffusée sur les plates-formes médiatiques numériques et traditionnelles de Sky News Arabia. Elle devra trouver un très large écho auprès des publics de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

La nouvelle programmation sera déclinée en émissions hebdomadaires, qui traiteront des tout derniers développements au Moyen-Orient et dans les capitales internationales. Elle permettra d'aborder les grandes questions politiques qui façonnent l'opinion publique. L'Egyptien Amro Abdel Hamid animera l'émission «From Cairo», à travers laquelle il s'attellera à explorer la situation de la société égyptienne en particulier et de la région en général, et ce, sous différents points de vue.

Alors que Joe Tabet, l'émission «From Washington» sera, quant à elle, réservée à l'analyse des affaires intérieures américaines et à leur impact sur le monde en général et sur la région Mena en particulier. Dans le même sillage, «From Riyadh», qui est animée par le présentateur Hamad Al Mahmoud et qui connaît déjà un large succès, proposera une série de sujets qui couvriront des événements politiques, sociaux et culturels phares de la région, tout en estimant leur impact sur le CCG. À ce titre, l'émission accueillera des experts et des analystes de premier plan.

Par ailleurs, l'émission quotidienne «Newsroom», qui est animée par Mohannad Al Khatib et par Chantal Saliba, sera présentée sous un nouveau format qui lui permettra de brosser un tableau encore plus profond et plus complet des différents événements qui ont lieu dans cette région du monde. Enfin, la nouvelle programmation propose également un bulletin d'information dédié à l'Afrique du Nord. Appelé «The Maghreb Window, (La Fenêtre du Maghreb), il prendra la forme d'une émission quotidienne exclusivement axée sur l'actualité de la région. Cette émission sera présentée par les Algériens Sami Kasmi et Imane Lahrache.