L’opérateur de télévision payante chinois StarTimes a acquis les droits de diffusion, en Afrique subsaharienne, de l’Euro 2020, en plus de ceux de nombreuses autres compétitions et matchs d’exhibition. Les droits acquis par StarTimes comprennent ceux de l’Euro 2020, qui se jouera du 12 juin au 12 juillet prochains, ainsi que les éliminatoires du championnat d’Europe de football 2020. Ils incluent également la Ligue des nations 2020-2021 et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et les matchs amicaux des équipes nationales. StarTimes diffusera les matchs des différentes compétitions concernées en direct sur ses cinq chaînes consacrées au contenu sportif ainsi que sur son application de streaming StarTimes ON, dans toute l’Afrique subsaharienne. Avec ses droits, l’opérateur qui diffuse déjà la Ligue Europa, la Ligue 1, la Bundesliga, la coupe d’Italie et la Coupe du monde de basket-ball 2019, renforce ses positions dans la féroce bataille à laquelle se livrent les opérateurs de télévision payante pour l’acquisition du contenu sportif. C’est le cas notamment pour le français Vivendi qui gère Canal+ et le qatari beIN Sports. Ce dernier garde encore les droits tv du football pour la région Mena qui comprend les pays d’Afrique du Nord. Ce qui n’exclut pas pour les années à venir de voir le géant qatari perdre sa place dominante de télévision payante des droits tv en Afrique du Nord. Cette entrée dans la matière des chinois dérange également les français du groupe Vivendi. Car avant l’arrivée de Startimes dans le paysage audiovisuel africain, Canal+ faisait la loi, principalement dans les pays francophones, revendiquant plus de cinq millions d’abonnés sur le continent. Pour faire dorénavant face à la concurrence, Canal+ qui diffusait les mêmes programmes que son bouquet français, produit à présent en Afrique des contenus africains pour des Africains. Via des investissements, comme dans le groupe nigérian Iroko, un des principaux acteurs de Nollywood, l’industrie nigériane du cinéma. Mais, surtout, Canal+ investit de plus en plus dans des productions francophones, télévision comme cinéma. D’ailleurs, la grosse prévision de croissance d’abonnés à la télévision payante en Afrique subsaharienne d’ici 2024 est en faveur du chinois Startimes. En effet, selon Digital Research, le nombre total des clients aux services «pay TV» devrait atteindre les 45,63 millions d’ici 5 ans, soit une augmentation de 61%. Néanmoins, les revenus de ce secteur n’augmenteront que de 42%, ce qui indique une baisse du revenu moyen par utilisateur (Arpu). Ainsi, ces revenus de la télévision payante atteindront 7,72 milliards de dollars d’ici 2024, soit une augmentation de 2,3 milliards de dollars par rapport à 2018. Pour ce qui est des opérateurs, trois groupes dominent très nettement ce marché, avec 93% du total des clients à la télévision payante en Afrique subsaharienne : Multichoice (14,34 millions d’abonnés sur les plateformes de télévision par satellite DStv et DTT GOTv à la fin 2018), Vivendi (4,01 millions d’abonnés avec Canal Plus et Easy TV) et StarTimes/StarSat, qui devrait connaître un bond, passant de 7,75 millions d’abonnés à fin 2018 à 14,85 millions d’ici 2024.