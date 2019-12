Dans sa bataille digitale entre Netflix et Amazon, Starzplay, vient de conforter sa place de leader dans le Service de vidéo à la demande par abonnement (Svod) dans la région Mena, en concluant un partenariat avec la société de médias et de divertissement Image Nation Abu Dhabi, lauréate d’un Oscar, pour créer sa première série au contenu original. La production débutera en 2020 avec un contenu en langue arabe qui devrait être diffusé vers la fin de la même année.

La production sera une anthologie de légendes urbaines, chaque épisode racontant une histoire différente. La série explorera des contes régionaux et fables du Moyen-Orient, qui trouveront un écho auprès du public arabophone de Starzplay. La série sera produite par Yasir Al-Yasiri (Shebab Sheybab) sous l’égide de sa société de production, Starship Entertainment, avec Mansoor Al Feeli. Al-Yasiri s’est également joint à la réalisation d’un des épisodes avec d’autres directeurs régionaux, qui seront annoncés.

Cette annonce fait suite à l’accent mis récemment par Image Nation sur du contenu épisodique, après avoir diffusé la célèbre série télévisée documentaire History of the Emirates. La série a été lancée sur les chaînes locales et internationales, lors de la 48e Journée nationale annuelle des Émirats arabes unis et est actuellement diffusée dans 50 pays à travers le monde, sur National Geographic.

Start-up numérique innovante de la région, Starzplay a connu une croissance exceptionnelle et bénéficie actuellement d’un leadership sur le marché de la vidéo en ligne par abonnement. Pionnière en termes de modèle économique, la société a réussi à établir des partenariats mutuellement avantageux avec certaines des principales entreprises de télécommunications de la région et offre des options de paiement flexibles, grâce aux forfaits mobiles et WiFi existants des clients.

Disponible dans 20 pays à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Pakistan, avec plus de 10 000 heures de contenu, y compris les films de premier choix, des séries exclusives et en arabe, Starzplay a su assurer sa place en tant que numéro un dans la région Mena.

Starzplay est un Service de vidéo à la demande par abonnement, qui diffuse des films hollywoodiens, des émissions de télévision, des documentaires, des divertissements pour enfants et des séries américaines, le même jour qu’aux États-Unis, ainsi que du contenu spécialisé en arabe, dans 20 pays de la région Mena et au Pakistan.

Le service propose des milliers de titres de premier choix, y compris le contenu exclusif Starz Original, tels que Power, Outlander, Spartacus et The White Queen.