Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est devenu la bête noire du raciste et xénophobe Eric Zemmour. En effet, le CSA a mis en demeure la chaîne CNews de respecter ses obligations, notamment en matière d’incitation à la haine ou à la violence, à la suite de propos d’Eric Zemmour sur l’islam et la guerre d’Algérie, tenus lors de l’émission «Face à l’info», dans une décision publiée mardi 3 décembre. L’éditorialiste, déjà condamné pour provocation à la haine religieuse, avait assimilé l’islam et l’islamisme, avant d’évoquer la guerre d’Algérie. A ce sujet, il avait affirmé être «du côté» du général Bugeaud qui, lorsqu’il «arrive en Algérie et commence à massacrer les musulmans et même certains juifs». Pour le CSA, ces propos contreviennent à plusieurs obligations de la chaîne. Le gendarme français de l’audiovisuel considère que les mots d’Eric Zemmour «ont pu être perçus» comme «une légitimation de violences commises par le passé à l’encontre de personnes de confession musulmane, mais aussi comme une incitation à la haine ou à la violence à l’égard de cette même catégorie de la population». Le CSA juge que la séquence exprimait un «rejet insistant des personnes musulmanes dans leur ensemble, tendant à encourager des comportements discriminatoires en raison de la religion». Depuis son arrivée sur CNews, Eric Zemmour a multiplié les interventions polémiques lors de l’émission présentée par Christine Kelly. Cette mise en demeure constitue une forme de rappel à l’ordre pour la chaîne d’info du groupe Canal+. Cette décision peut précéder, en cas de manquements répétés, une sanction qui peut aller de la suspension temporaire d’un programme au retrait de l’autorisation de la chaîne, en passant par des amendes ou privations d’écrans publicitaires. Cnews n’est pas en reste puisque la chaîne d’info de TF1 a été aussi avertie le Conseil supérieur de l’audiovisuel ayant mis en garde la chaîne d’information LCI, du groupe TF1 pour avoir diffusé en direct un discours d’Eric Zemmour pendant lequel il a tenu des propos controversés. La «mise en garde» est l’une des plus basses actions possibles du CSA et n’est pas une sanction. Elle peut être considérée comme un rappel à l’ordre. Toutefois, le CSA a transmis au procureur de la République les éléments en sa possession» utiles à une enquête ouverte pour «injures publiques» et «provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence», «en raison de la gravité de ces propos» et en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, pour les propos tenus par Eric Zemmour lors de son discours retransmis en direct sur LCI, en septembre dernier. Le CSA a également demandé aux autres chaînes et médias d’information de faire preuve de responsabilité, «au regard des tensions qui affectent la société française». Depuis plusieurs semaines, Eric Zemmour occupe politiques et chaînes d’information, multipliant des déclarations visant à créer des polémiques, un exercice dont il s’est fait une spécialité. La chaîne d’information du groupe Canal+, CNews, lui offre quotidiennement une tribune dans l’émission «Face à l’info», animée par Christine Kelly, ex-membre du CSA et fervente défenderesse du droit de la femme, dont on s’étonne de la voir collaborer avec celui qui, en 2009, tenait des propos, sur la TSR semblant cautionner les violences conjugales que subissent les femmes.