Enquête. Cette semaine nous avons testé quatre enseignes de vente en ligne pour faire nos courses en produits ménagers sans décliner notre qualité de journaliste. Il s'agit de deux supermarchés réputés en Algérie, qui avaient ajouté la vente en ligne à leurs prestations. Une marque de distribution internationale qui a ouvert un site à l'intention des consommateurs algériens et un site algérien exclusivement consacré au e-commerce. Résultats des courses: les deux premiers supermarchés ont cessé la vente en ligne pour avoir probablement rencontré des difficultés d'ordre organisationnel. Pourtant, ce sont deux grandes marques qui semblaient avoir de gros moyens. Le troisième distributeur online d'envergure internationale, n'offre aux Algériens que des «rayons» d'habillement, de chaussures, d'électroménagers et autres, mais rien en produits alimentaires, ni de consommation courante. Nous ne donnons pas le nom de ces marques car le but n'est pas de sanctionner, mais d'informer utile uniquement. Par contre et afin que les Algériens profitent de ses services à distance dans un contexte de recrudescence de la contamination au Covid-19, nous n'hésitons pas à nommer le supermarché en ligne qui a rempli de manière exemplaire son rôle. Il suffit d'installer sur son smartphone l'application «Neqdilek» (ou sur le computer: www.neqdilek.com), de s'inscrire et de commencer à parcourir ses «rayons». Sans quitter votre fauteuil, vous pouvez choisir les légumes que vous comptez acheter, les fruits, les viandes rouges ou blanches, les eaux et boissons gazeuses, les laits et leurs dérivés (yaourts, fromages, beurre, etc.), la pâtisserie industrielle. Il y a même des pizzas réfrigérées qu'il suffit de chauffer au four pour passer à table. Vous commandez au fur et à mesure, en un clic, les produits qui défilent un à un avec leur prix affiché. Ensuite, vous pouvez passer aux autres rayons comme celui de la droguerie pour tous vos produits d'entretien et effectuer la même opération que pour l'alimentaire. Il y a également un «rayon» produits pour homme (crème à raser et autres), un autre pour les femmes (essentiellement des cosmétiques). Un rayon pour les produits de bébé existe et même pour les animaux pour ceux qui en ont. Toujours assis sur votre fauteuil, vous n'avez même pas besoin de noter les produits que vous avez mis dans votre panier. Pour vérifier le montant à payer au fur à mesure de vos achats, l'application affiche automatiquement le décompte ainsi que le total et vous permet, en fonction de votre budget, soit d'arrêter vos courses soit de les compléter. Une fois les courses, terminées, la facture vous est présentée. Vous la vérifiez avant de la valider. Un message est envoyé dans votre boîte email vous informant que votre commande est prise en charge et que la livraison ne saurait tarder. Notons au passage que la livraison comporte deux tarifs. 350 dinars pour la «standard» et 850 dinars en express. C'est ouvert 7J/7J de 10h à 20h. Le paiement s'effectue à la livraison en espèces, faute de TPE pour le paiement par cartes bancaires. Ce qui sera obligatoire, comme annoncé par les autorités, avant la fin de cette année. Précision non négligeable pour les clients qui résident dans des immeubles: la livraison est comprise jusqu'au palier du client et ce même si l'ascenseur est en panne. Par les temps qui courent, c'est plutôt rassurant. Sur le plan de la qualité des produits livrés, nous n'avons remarqué aucun manquement ou, si vous voulez, de tromperie sur la marchandise. Si nous nous sommes donnés la peine de nous étaler sur ce moyen moderne de faire son marché, c'est tout simplement pour épargner aux consommateurs la promiscuité dans les allées des supermarchés ou même avec les gestes barrières, toute autre précaution supplémentaire est la bienvenue. Surtout que ce genre de prestations est loin d'être généralisé chez nous comme sous d'autres cieux. L'objectif et l'intérêt général et si par ricochet, cela peut encourager les organisateurs de ce type de ventes en ligne à persévérer, pourquoi pas? Nous sommes malheureusement habitués aux bonnes initiatives qui durent le temps des roses. Pour preuve, les deux marques de supermarchés qui ont abandonné ce service et que nous avons cités plus haut. Le taux des contaminés en 24h a dépassé la barre des 1000 cas. Les décès aussi progressent. Nul ne sait quand le virus sera vaincu et si nous ne devons pas vivre avec lui pendant longtemps encore. C'est valable pour le monde entier. Dès lors, le commerce online devrait constituer un bon investissement pour ses initiateurs. Et plus les consommateurs opteront pour cette formule, plus l'offre augmentera. Et la concurrence qui va avec aussi. Le marché est si vaste, qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour l'instant, nous n'avons découvert qu'un seul «fournisseur»!