Couvrir des procès au tribunal d’El Harrach (cour d’Alger), est un agréable plaisir, surtout que cette juridiction a toujours eu les faveurs du Conseil supérieur de la magistrature lors des mouvements des magistrats. Le choix du personnel et des magistrats, a toujours été judicieux.

Le fidèle directeur des ressources humaines au ministère de la Justice, en sait quelque chose, depuis le temps qu’il dépanne la « maison » grâce à sa compétence et son doigté. Depuis 1984, date de l’inauguration de ce tribunal par le sérieux ministre de l’époque, Lahcène Soufi, il y a toujours eu des magistrats à la hauteur et certains d’entre eux ont gravi les échelons d’une manière élégante. C’est donc avec un pincement au cœur que nous visitons cette sympathique bâtisse, symbole pour nous, de vieux et excellents souvenirs. Nour Eddine Khemissi, le jeune président de la section correctionnelle du tribunal d’El Harrach (cour d’Alger) a très bien suivi les débats qui ont tourné autour du coup de massue reçu par un jeune détenu.

En effet, il traîne une très grave inculpation laquelle pourrait lui valoir une autre très lourde inculpation, alors qu’il purge déjà une peine pour un premier délit. Cette fois-ci, il risque les foudres de la loi 04-18 du 25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Et à travers l’article 12 de cette même loi, que la punition- châtiment, viendra. En effet, cet article dispose: « Est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d’une amende de 5 000 DA à 50 000 DA, ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, d’une manière illicite, consomme ou détient à usage de consommation personnelle des stupéfiants ou des substances psychotropes. » La came n’a pas été trouvée le jour même de son passage au nez et à la barbe des gardiens y compris ceux qui manipulent le scanner, mais le lendemain ! Mystère et boule de gomme !

Les dieux des matons, seuls, pourraient venir en aide à l’administration, qui est pourtant huilée et réglée comme une horloge. De quoi donner le tournis au pourtant dynamique, sévère et compétent Mokhtar Fallioune, le directeur général de l’administration pénitentiaire. Le connaissant depuis belle lurette, nous parions que des têtes vont sauter aux « Quatre Hectares » sous peu. Pour en venir au procès du jour, écrivons simplement que tous les ingrédients étaient réunis pour que Dame justice ait son mot à dire.

D’ailleurs, le président de l’audience a tenu à être clair au tout début :

« Inculpé, vous allez commencer par prendre une résolution intérieure et tout dire au tribunal, sans chercher de tricheries ! La vérité nous permettra d’aller droit sur la clarté ! Est-ce compris ? Je ne voudrais pas redire ce que je suis en train de dire ! », annonce, sans se précipiter, le président qui est effectivement bien dans sa peau. Seule Maître Ratiba Si Ahmed, le conseil de l’inculpé, semble plus que sereine et pour cause... Mais la question qui « caresse » les lèvres, est plus brûlante que la braise sur la chair humaine : qui s’est permis le luxe de déjouer la vigilance des gardiens de la prison la mieux outillée du pays, pour pouvoir glisser de la came à Ali.J. Vingt-cinq ans ?

Le malheureux détenu, en larmes, effondré, dont les parents, alarmés au plus haut point, lui ont dégoté une avocate qui a fait beaucoup de bruit lors de son admirable plaidoirie détaillée et fouillée, comme jamais, elle ne l’a fait auparavant.

Maître Ratiba Si Ahmed, très motivée et accrocheuse, a failli cracher ses tripes à la barre, tant elle s’est démenée, cherchant à guider Khemissi, le juge, probablement mis dans le bain par le court, mais tranchant réquisitoire de Ahmed Menane, le chevronné procureur qui n’est pas allé de main morte avec l’inculpé, qui semblait être tombé des nues.

La vétuste salle d’audience contenait une maigre assistance

Une société malmenée par les forces du mal toujours à l’affût de la moindre baisse de garde des services de sécurité... Des services pourtant très vigilants, mais à qui il arrive de commettre des bévues qui coûtent très cher à la société. Et lorsque le président libère l’assistance en annonçant la mise en examen sous huitaine de l’affaire, l’inculpé se mit à chialer comme un bébé à la recherche de son jouet en criant : « Je suis innocent, croyez-moi ! ». Une semaine plus tard, soit la matinée du dimanche, Khemissi, le juge lit solennement le verdict qui voit le détenu écoper d’une année ferme.